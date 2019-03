Județul Vâlcea rămâne „IADUL RUTIER”: accidente grave sau mortale – 6 evenimente rutiere au avut loc în 2 zile

La data de 9 martie, în comuna Popesti, pe Drumul comunal 105, un barbat de 63 de ani, domiciliat in Sibiu, a fost accidentat mortal chiar de cumnatul sau care se afla la volanul unei autoutilitare. Din primele date de la fata locului, se pare ca soferul autoutilitarei, un barbat din Ramnicu Valcea, a efectuat manevra de intoarcere a vehiculului, iar in momentul in care ar fi dat cu spatele l-ar fi acrosat pe cumnatul sau, provocandu-i rani grave. Sibianul a murit la scurt timp dupa accident. Tot în aceiași zi, un accident stupid a avut loc pe DN 7, pe raza localității Bujoreni, în zona Gura Văii, județul Vâlcea. Din primele informații, o mașină a căzut de pe o platformă direct pe carosabil, fiind lovită din plin de un autoturism, care circula spre Râmnicu Vâlcea. În mașină se aflau două femei și doi copii, un băiat și o fată de 9 și 7 ani. Din fericire, cele patru persoane din autoturism au scăpat nevătămate. La fața locului au ajuns membrii echipajului SMURD și Descarcerare din cadrul ISU Valcea. La data de 8 martie, traficul era ușor îngreunat pe DN 7, la Bujoreni, în zona Lunca, acolo unde un tir care transporta autoturisme pe platformă a intrat în șanț. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Vâlcea, șoferului tirului a tras de volan și a intrat în șanț pentru a evita coliziunea cu un autovehicul al cărui conducător auto a frânat brusc în fața sa. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Tirul urmează să fie scos din șanț cu ajutorul unui utilaj și este posibil ca traficul să fie blocat total pentru o scurtă perioadă. Un nou accident rutier a avut loc pe șoselele din Vâlcea, în 7 martie 2019. De data aceasta, evenimentul de circulație s-a petrecut pe DN 7, pe Valea Oltului, chiar în zona Turnu. Din primele informații, este vorba despre un carambol, în care au fost implicate trei autoturisme și un autotren. Cauza probabilă a accidentului ar fi nepăstrarea distanței corespunzătoare în trafic. În urma impactului, o persoană a fost rănită și a fost preluată de Ambulanța Vâlcea și transportată la UPU. De asemenea, o mamă și doi copii, care se aflau în unul din autoturisme, au făcut atacuri de panică și au solicitat transportul la spital. În aceiași zi, un accident rutier grav a avut loc la Ocnele Mari, pe DJ 650, în județul Vâlcea. Conform IPJ Vâlcea, un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului după ce șoferului i s-a făcut rău la volan și a pierdut controlul direcției de mers. Șoferul a fost scos de martorii de la fața locului, iar ulterior a fost preluat de echipajul medical de la Ambulanța Vâlcea, care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Vâlcea. În data de 7 martie, două autoturisme au intrat în coliziune pe DN 64A, pe raza comunei Vlădești, în zona Vlăduceni. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre o intrare pe contrasens. Una dintre mașini este înmatriculată în Argeș, iar cealaltă în Vâlcea. Conform polițiștilor care au ajuns la fața locului, din primele cercetări, șoferul vinovat ar fi cel care conducea mașina înmatriculată în Argeș. Din fericire, în urma impactului nu au fost victime.