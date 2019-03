Deputatul liberal Cristian Buican jigneste mii de valceni care au absolvit Universitatea Constantin Brancoveanu

Din prostie, rautate sau neprofesionalism in arta comunicarii, liberalii valceni isi dau cu stangu-n dreptul in ceea ce priveste strategia de relationare cu mass-media. Presedintele PNL Valcea, oierul Cristian Buican, crede ca il jigneste pe seful PSD, Constantin Radulescu, repetand obsedant ca acesta a facut scoala de la bariera. In acest fel, deputatul liberal Buican jigneste miile de valceni care au urmat studiile universitare la… scoala de la bariera, adica la Universitatea Constantin Brancoveanu, inclusiv foarte multi colegi de partid. Frumoasa strategie de comunicare!!!! Credeti ca acei valceni vor vota PNL Vâlcea la alegerile din acest an si de anul viitor???

Tiberiu Pirnau