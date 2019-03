Deputat PSD Eugen Neata: BUGETUL DE STAT ESTE CONSTITUTIONAL!

In urma cu putin timp, Curtea Constitutionala a Romaniei, a stabilit ca Legea Bugetului de Stat pe 2019 este constitutionala, respingand sesizarea Presedintelui Klaus Iohannis, reiesind astfel, desi nu mai era nevoie, intentia vadita a Presedintelui de a impiedica functionarea statului si de a pune bete in roate Guvernului, prin intarzierea promulgarii Legii Bugetului de Stat.

Bugetul pe anul 2019 este construit pe un Produs Intern Brut (PIB) de 1.022,5 miliarde de lei, cel mai mare din istoria României si este pentru prima oară în istorie când economia României va depăși o mie de miliarde, iar in acest an creșterea economică va înregistra o cota de 5,5%, cota destul de optimista, în condițiile în care la nivel mondial și în zona euro se constată o încetinire puternică.

La constituirea bugetului, s-a luat în calcul existența unui număr de 5,282 de milioane de angajați, iar câștigul salarial mediu brut ar urma să fie 5.163 de lei, ceea ce ar însemna un salariu net, adică în mână, de 3.085 de lei.

Bugetul de stat prevede :

➡️cheltuieli de 199,5 miliarde de lei, cu 18,6% mai mult decât cele 168,2 miliarde de lei cheltuite în 2018;

➡️ bugetul asigurărilor sociale, din care se plătesc pensiile prevede 70 de miliarde de lei, în urcare cu 10,3% față de nivelul din 2018;

➡️ bugetul asigurărilor de sănătate este mai mare cu 9% față de 2018, ridicându-se la 37,8 miliarde de lei;

➡️ bugetul de șomaj are alocate 1,148 de miliarde de lei, în urcare cu 20,7%.

Principalele cheltuieli sunt cele grupate în capitolul asistență socială, unde Guvernul a programat 107,6 miliarde de lei. Această categorie include atât acordarea de pensii, cât și plata ajutoarelor sociale, cheltuielile de personal ridicandu-se la 102,5 miliarde de lei, aici fiind incluse salariile, sporurile și bonusurile.

Pentru investiții sunt alocate 49,69 de miliarde de lei, iar pentru achiziția de bunuri și servicii se regăsesc 46,5 miliarde de lei.

Ministerul Educației va primi 30,8 miliarde de lei în 2019.

Ministerul Muncii va avea la dispoziție 25,5 miliarde de lei, iar Ministerul Agriculturii va putea cheltui 22,7 miliarde de lei.

Ministerul Apărării Naționale are de cheltuit 18,1 miliarde de lei, iar Ministerul de Interne, alte 18,46 de miliarde.

Ministerul Transporturilor are în buget 11,6 miliarde de lei, iar cel al Sănătății, 9,48 miliarde de lei.

Deputat PSD de Valcea, Eugen Neața