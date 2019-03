Judetul Valcea are nevoie de un TRANSPORT PUBLIC ECOLOGIC!

Campanie de constientizare a populatiei in ceea ce priveste transportul ecologic!

SITUATIE INGRIJORATOARE! Agenţia Europeană a Mediului informează că, anual, 28.000 de români mor din cauza anumitor probleme cauzate de aerul poluat cum ar fi bronşitele, astmul sau bolile cardiovasculare, iar aproximativ un milion de români suferă de afecţiuni respiratorii. In aceste conditii, România riscă să fie amendată de Uniunea Europeană, ţara noastră aflându-se în procedură de infringement în legătură cu calitatea aerului.

„Aerul poluat ne ameninţă pe toţi, însă cele mai sărace şi marginalizate persoane poartă povara”, a declarat Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Datele OMS arată că aerul poluat este un factor critic de risc pentru boli netransmisibile, cauzând aproape un sfert (24%) din decesele provocate de boli de inimă în rândul persoanelor adulte, 25% în cazul accidentelor vasculare cerebrale, 43% în ceea ce priveşte decesele provocate de boala pulmonara obstructiva cronica şi 29% în cazul cancerului pulmonar.

Maşinile diesel sunt responsabile pentru 70% din costurile poluării din trafic în România.

În 2017, România a importat aproape 520.000 de autoturisme second-hand, peste 70% dintre acestea fiind maşini diesel poluante.

Din pacate, majoritatea primăriilor din România au achiziționat autobuze diesel, în detrimentul sănătății locuitorilor, arată raportul Observatorului Român de Sănătate. Emisiile motoarelor Diesel sunt carcinogene de grup 1, reprezentând una dintre cauzele cancerului pulmonar.

Motoarele Diesel produc emisii poluante de NOx și PM considerabil mai mari decât cele pe benzină.

Potrivit ultimelor studii, şi in judetul Valcea nivelul particulelor care provin de la emisiile poluante generate de trafic (autovehicule alimentate cu motorina si benzina!) depăşeşte, zilnic, nivelul maxim acceptat de legislaţie.

Ce pot sa faca autoritatile judetene si locale pentru reducerea emisiilor poluante si imbunatatire starii de sanatate a populatiei, in ceea ce priveste transportul, aspecte prevazute in Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic: 1. Autoritățile publice locale, regiile autonome și societățile aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale vor achiziționa mijloace de transport călători acționate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat și motoare cu propulsie pe biogaz, în proporție de minimum 30% din necesarul de achiziții viitoare. Procentul va fi calculat din totalul numărului de autovehicule achiziționate într-un an. 2. Societățile cu capital privat care furnizează servicii publice de transport local și metropolitan sau în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară, inclusiv societățile de taxi, vor achiziționa, începând cu anul 2020, mijloace de transport călători acționate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat și motoare cu propulsie pe biogaz, în proporție de 30% din necesarul de achiziții viitoare.

Putem sa avem transport public judetean ECOLOGIC!

Guvernul Romaniei a inteles importanta TRANSPORTULUI ECOLOGIC si a elaborat LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, care stabileste in cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze (inclusiv curse regulate în cadrul Programului de transport public judeţean), printre principalele criterii si factori de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire, în condiţiile legii: utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

(5) În cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze, factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire, în condiţiile legii, sunt:

a) vechimea medie a parcului de autobuze;

b) clasificarea autobuzelor;

c) nivelul tarifului;

d) dotarea cu instalaţie de aer condiţionat;

e) capacitatea de transport;

f) norma de poluare a autobuzului;

g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

BILA ALBA PENTRU PRIMARUL MIRCIA GUTAU

Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a inteles necesitatea transportului public ecologic si a demarat deja achizitionarea unor microbuze, alimentate cu gaz natural, pentru societatea de transport public ETA SA.

Locuitorii judetului Valcea au DREPTUL sa respire un aer NEPOLUAT!

Tiberiu Pirnau