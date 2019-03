Primarul Gabriel Țolea a publicat o scrisoare adresată locuitorilor din Malaia privind activitatea desfășurată în 2018

Recent, primarul comunei Malaia, Gabriel Țolea, a prezentat public o scrisoare adresată locuitorilor privind activitatea desfășurată în anul 2018: „Scrisoarea anuală a primarului adresată contribuabililor, în baza Hotărâri Guvernului nr. 1723/2004, reprezintă pentru noi nu numai o obligaţie, ci şi o necesitate firească, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre faţă de cetăţean. În continuare vă informez asupra principalelor activităţi de interes public pe anul 2018, astfel: s-au derulat toate etapele pentru finalizarea proiectului „Modernizare şi extindere infrastructură rutieră şi edilitară în comuna Malaia”, fonduri accesate prin PNDL II, pentru care s-a semnat contractul de finanţare în valoare de 5700000 lei; s-au obţinut fondurile şi s-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul „Amenajare teren sport multifuncţional, sat Malaia, comuna Malaia”, fonduri europene accesate prin GAL Castra Traiana; s-a realizat achiziţia de de servicii de consultanţă pentru elaborarea unor proiecte în vederea accesării fondurilor nerambursabile publicitare pentru Malaia; plată leasing buldoexcavator în valoare de 66607 lei; a fost reabilitat bazinul de apă din satul Ciungetu. Au fost făcute intervenţii la reţeaua de apă din acest sat şi a fost introdusă conducta de supraplin de la bazin până în Rudăreasa; au fost susţinute financiar bisericile: Biserica din satul Malaia prin cumpărarea de mobilier şi Biserica din Săliştea prin investiţii în sistemul termic; cu sprijinul Obştilor de Moşneni: Malaia, Moliviş, Fratoşteanu, Fârnovu Mare şi Plaiul Vânătă, am susţinut participarea ansamblului folcloric Junii Mălăieni la un festival de folclor în Grecia; am susţinut participarea grupului de colindători din Malaia la festivalul-concurs de la Sighetul Marmaţiei din luna decembrie, unde au ocupat locul I; au fost lacute reparaţii la Şcoala Gimnazială Malaia; a fost organizată o excursie şcolară cu toţi elevii Şcolii Gimnaziale Malaia în zona Cheile Bicazului Târgu Neamţ; a fost organizată pe data de 1 Iunie – Ziua Copilului o activitate pentru toţi elevii Şcolii Malaia cu participarea fundaţiei „Asociaţia Ţara Tinerilor Uniţi” din Bucureşti; a fost organizată Şcoala de Vară împreună cu Parohia Malaia; s-a elaborat „Amenajamentul Pastoral” pentru toate pajiştile aflate pe teritoriul comunei Malaia; pe tronsonul Nicu Popescu-Uliţa Trandafirilor au fost înlocuite capacele carosabile ale acestei rigole; a fost reftcută rigola pe tronsonul Uliţa Trandafirilor – Poliţie şi pe tronsonul Moga – Gura Pârâului; s-au efectuat cheltuieli în valoare de 69177 lei pentru iluminatul public şi 18997 lei pentru consumul de energie electrică de la instituţile publice. în toate satele comunei iluminatul public este în bună stare de funcţionare. Am convingerea că vom reuşi să continuăm transformarea în bine a comunei, să continuăm proiectele pe care le-am început, dar şi să demarăm altele noi. Pentru toate acestea, vă invit să rămâneţi aceiaşi parteneri de nădejde, ai mei şi ai administraţiei locale”.