Programul „cornul și laptele” e blocat în Vâlcea. Elevii ar putea primi produsele tocmai în aprilie

Elevii din județul Vâlcea vor avea de așteptat cel puțin o lună pentru a primi la școală laptele, cornul și fructele prin programul guvernamental. Motivul: procedura de achiziție a acestor produse nu a fost încă finalizată, au precizat reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea. „În cursul acestei săptămâni s-a încheiat licitaţia electronică şi urmează verificarea documentelor prezentate de ofertanţi. După această etapă, se va face precontractul cu ofertantul câştigător şi, zic eu, spre sfârşitul lunii martie, dacă nu vor exista contestaţii, se va definitiva contractul şi va urma livrarea produselor”, a precizat directorul Direcţiei Economice din cadrul CJ Vâlcea, Vasilica Mazilu, conform Agerpres. Reprezentantul CJ Vâlcea a explicat că noul contract va fi încheiat pe o perioadă de doi ani. Astfel, în noul an școlar nu vor mai exista întârzieri în distribuirea acestor produse, iar elevii le vor primi încă din prima zi de școală. Vâlcea se numără printre cele 26 de județe din țară în care procedura de achiziţie pentru programul guvernamental „Laptele şi Cornul” a demarat cu întârziere. În această situație, conducerea Consiliului Județean Vâlcea a dat vina pe procedurile greoaie pe care a trebuie să le urmeze. „Din păcate, am ajuns în situaţia aceasta nu din vina noastră. Legea, că asta e ţara noastră, face ca procedurile să fie extrem de greoaie. Am îndeplinit până acum tot ce s-a cerut şi, credeţi-mă că sunt munţi de dosare, cad dosarele pe funcţionari, dar am încredere că achiziţia este făcută de această dată fără să am vreo teamă că mă va căuta Parchetul după aceea”, a declarat preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, conform sursei citate. România are cel mai mare risc de sărăcie din UE în cazul persoanele ocupate, relevă o statistică realizată de Eurostat. În anul 2016, riscul de sărăcie era aproape dublu faţă de media din Uniunea Europeană.

