Mircia GUTĂU: „Pe Dealul Capela se va face un parc tematic de genul celui de la Râșnov” 

„Am aprobat în Consiliul Local preluarea celor 34 de hectare de pe Dealul Capela. S-a făcut schița cadastrală, am trimis documentația la ITRSV, iar cu avizul dat de această instituție vom merge la minister și se va da hotărârea de guvern. Terenul ni se va da strict cu destinația de parc. Nu poți face nimic acolo, decât parc. După ce vom obține terenul, vom face o întâlnire cu toți arhitecții din Vâlcea și să căutăm cele mai bune idei. De exemplu, eu văd un parc tematic. Am fost în Cracovia și acolo am văzut un parc demențial în centrul orașului, în pădure și era grădină zoologică, conbinat cu grădină botanică. Eu înclin spre un parc tematic genul celui de la Râșnov. Trebuie să determină lumea să vină în acest parc tematic. Dar e de muncă. Oricum, anul acesta obținem hotărârea de guvern 100%” – a declarat recent in cadrul unei conferinte de presa primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutău.