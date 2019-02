VIDEO – Mircia Gutau: „Voi candida cât mă vor ține picioarele! Dacă sunt buni, să vină să mă bată!” 

Primarul Râmnicului a lansat și un atac furibund la adresa liderilor PNL Râmnicu Vâlcea, cărora le-a transmis că nu are de gând să stea cu mânile în sân și să-i lase să dezinformeze cu privire la activitatea sa din primărie mentioneaza gazetavalceana.ro

„Sunt niște oameni disperați, care își dau seama că nu mai au nicio șansă să ajungă la Primăria Râmnicului. Și atunci încearcă să dezbine alianța care funcționează perfect între PSD și PER. Faptul că lucrurile merg bine îi deranjează. Eu știu cine se află în spatele acestor nemernici. Unii care nu au curaj să apară în fața opiniei publice cu propriul nume și își iau numele soției și alți prăpădiți. (…) Să nu creadă niciunul că voi rămâne pasiv și voi răspunde cu dulceață acestor nemernici. Un principiu în viață am învățat și anume că la forță trebuie să răspunzi cu forță. Și așa le voi răspunde. (…) Au tupeu să vină să răspândească astfel de zvonuri când ei nu au făcut nimic, absolut nimic. Nu au făcut decât să se opună în Consiliul Local la fiecare proiect și investiție. Sunt doar Gică Contra. Ei cred că având astfel de atitudini vor putea să se apropie de holul primăriei? Și ca să-i liniștesc: voi candida cât mă vor ține picioarele! Mulți fac speculații că merg în Parlament, dar nu! Asta îmi place să fac și voi candida la primărie cât mă vor ține picioarele. Dacă sunt buni, să vină să mă bată!” – a declarat in cadrul unei conferinte de presa, primarul Mircia Gutău.

Foto: Gazeta Valceana

Marti, 26 februarie, începând cu ora 12.00, primarul Mircia Gutău a susținut o conferință de presă la Primăria Râmnicului.