Bogdan Matei (MTS): Patru tari din Balcani pot fi la acelasi nivel cu fortele sportului mondial si ca organizare

Ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, a declarat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut la Sofia, având ca temă candidatura comună a României, Bulgariei, Serbiei şi Greciei pentru găzduirea EURO 2028 şi a Cupei Mondiale 2030, că „patru ţări mici din Balcani pot fi la acelaşi nivel cu alte forţe ale sportului mondial şi la capitolul organizare, nu numai ca performanţă”.

„Mulţumesc ministrului bulgar pentru ospitalitate. Vă aşteptăm cu drag în România pentru a continua ce ne-am propus, cele două proiecte sportive extrem de importante. Azi am venit alături de preşedintele Federaţiei Române de Fotbal şi de consilierul onorific al premierului Viorica Dăncilă, fostul internaţional Gheorghe Popescu. Azi am mai făcut un pas extrem de important şi sunt foarte bucuros. Ceea ce pot spune din partea Guvernului României este că ne dorim foarte mult să organizăm competiţii de mare amploare. Este un obiectiv pe care ni-l asumăm şi pe care cu siguranţă îl vom duce şi la îndeplinire. România are o experienţă bogată care ne va fi de mare folos. Pentru că România va fi gazda EURO 2020 şi sunt convins că noi toate cele patru ţări vom profita pentru a duce la îndeplinire ce ne-am propus. Vă asigur de toată cooperarea ţării mele şi îmi exprim speranţa că vom reuşi să formăm o echipă puternică şi capabilă să arate lumii că patru ţări mici din Balcani pot fi la acelaşi nivel cu alte forţe ale sportului mondial şi la capitolul organizare, nu numai ca performanţă”, a spus ministrul Bogdan Matei.

Prezent la conferinţa de presă de la Sofia, consilierul onorific al premierului, Gheorghe Popescu, a menţionat la rândul său că în primul rând este nevoie ca toate cele patru ţări să cunoască exact care sunt cerinţele UEFA sau FIFA în ceea ce priveşte organizarea celor două competiţii majore.

„Înainte de a discuta despre construcţia sau modernizarea stadioanelor, prima dată trebuie să ştim de câte stadioane avem nevoie. De asemenea, de ce altceva avem nevoie în afară de stadioane, pentru că din experienţa pe care o avem la organizarea Campionatului European din 2020 ştim că o competiţie de asemenea anvergură nu înseamnă numai stadioane. Cine îşi asumă aceste lucruri? Eu cred că prima dată trebuie să ştim ce înseamnă Cupa Mondială din 2030 şi apoi să vedem de ce infrastructură are nevoie fiecare”, a explicat fostul căpitan al echipei naţionale.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a subliniat importanţa organizării unor asemenea competiţii pentru fotbalul din cele patru ţări. „Un aspect foarte important pe care trebuie să-l luăm în considerare, indiferent dacă dosarul de candidatură va fi pentru Campionat European sau Cupă Mondială, este partea de moştenire pe care o lăsăm organizării acestor evenimente. De aceea probabil, noi, cele patru federaţii de fotbal din cele patru ţări, ar trebui să începem să cooperăm şi chiar să dezvoltăm diferite proiecte, mai ales că istoria este de partea noastră dacă e să ne referim la o Cupă a Balcanilor. Noi la nivel de federaţii ne-am întâlnit la finele anului trecut la Bucureşti şi am pus deja pe picioare o competiţie internaţională. Dacă e să ne uităm la Cupa Mondială, pentru că acesta a fost principalul subiect şi de aici s-a plecat la drum, cred că în primul rând trebuie să vedem la nivelul fiecărei ţări care este infrastructura de care avem nevoie”, a precizat Burleanu.

La conferinţa de presă organizată, luni, la sediul Federaţiei Bulgare de Fotbal, au participat miniştrii de resort din cele 4 ţări şi preşedinţii celor 4 federaţii de specialitate.

România, Bulgaria, Grecia şi Serbia au anunţat la sfârşitul anului trecut că intenţionează să depună o candidatură comună pentru găzduirea Campionatului European de fotbal din 2028 şi a Cupei Mondiale din 2030, reprezentanţii celor patru guverne întâlnindu-se de mai multe ori în acest sens.

AGERPRES (AS,V-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)

Sursa foto: Ministerul Tineretului si Sportului / Facebook