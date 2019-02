Deputatul PSD Ștefan Ovidiu Popa: Stoparea defrișărilor masive a pădurilor se poate realiza pe cale legislativa

In Camera Deputatilor se afla in dezbatere o propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase, care are menirea de a introduce un cadru legal necesar exploatării responsabile a pădurilor, prevenirea și combaterea tăierilor ilegale.

Inițiativa este susținută și de deputatul PSD Vâlcea, Ștefan Ovidiu Popa, care spune că acest fenomen periculos al defrișărilor masive trebuie să fie stopat. Acestea sunt propunerile susținute de deputatul Ștefan Ovidiu Popa:

Art. 1 (1) Suprafața pădurilor de producție existente la data intrării în vigoare a prezentei legi se va diminua cu 50%.

(2) Suprafața diminuată se va reîncadra în categoria: pădurilor de producție și protecție şi/sau categoria padurilor de protectie.

Art. 2. (1) Comercializarea masei lemnoase exploatate din fondul forestier național se va face numai la drum.

(2) Se interzice comercializarea masei lemnoase pe picior.

Art. 3. Exploatarea se va efectua în regim ecologic, ministerul apelor și padurilor va elabora normele tehnice necesare în termen de 60 de zile de la aparitia prezentei legi.