Managerul SJU Valcea, Dan Ponoran:SANATATEA NU ARE CULOARE POLITICA!

Comunicatul U.S.R. Filiala – Rm. Valcea “ Tromboliza Salveaza Vieti” nu are legatura cu realitatea;

– La acest moment, la nivelul Spitalului de Urgenta Valcea exista incadrati trei medici in specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala cu comptenta Computer Tomograf care pot efectua garzi, iar in conformitate cu legislatia in vigoare este necesar un numar de minim patru medici pentru serviciul de garda (conform O.M.S. 870/ 2004);

– Spitalul Judetean de Urgenta Valcea a organizat de nenumarate ori concursuri pentru ocuparea posturilor de medici cu specialitate de Radiologie si Imagistica Medicala, ultimul concurs organizat a avut loc chiar in luna ianuarie a anului 2019, dar din pacate postul nu a fost ocupat;

– Referitor la solicitarea adresata Spitalului Judetean de Urgenta Valcea privind organizarea transparenta a unui nou concurs pentru ocuparea postului unui medic radiolog inca neocupat, va informam ca postul a fost deja trimis spre publicare catre “Viata Medicala”, iar comisiile de examinare sunt formate din doi membri cadre didactice cu functie de predare in disciplina de profil, desemnati de catre Universitatea de Medicina si Farmacie si un membru desemnat de catre Colegiul Medicilor Valcea.

– Spitalul Judetean de Urgenta Valcea are Computer Tomograf functional intre orele 08:00 – 20:00, de luni pana duminica, iar incepand cu luna aprilie a anului 2019, in cadrul Spitalului de Urgenta Valcea va functiona si un aparat RMN.

– Conducerea Spitalului Judetean Valcea va intreprinde toate demersurile legale necesare pentru remedierea acestei situatii;

“SANATATEA NU ARE CULOARE POLITICA, iar Presedintele Consiliului Judetean nu colaboreaza cu Spitalul Judetean de Urgenta Valcea prin culoarea carnetului de partid!

In ultimii ani, in cadrul Spitalului de Urgenta Valcea s-au facut nenumarate dotari cu aparatura de specialitate, dar este adevarat ca avem in continuare nevoie de personal medical calificat;

Angajarea medicilor se va face doar in conditiile legii, iar functionarea activitatii medicale in cadrul Spitalului de Urgenta Valcea este guvernata si stabilita de medici si specialisti cu pregatire medicala.” – Dan Ponoran, Manager al Spitalului de Urgenta Valcea.