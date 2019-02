Sparle si soparle, 21.02.2019

I se spune Mirositorul de catre colegii rautaciosi dintr-o institutie publica de prim rang din municipiul Ramnicu Valcea, dar omul nostru este extrem de talentat, chiar daca este certat cu sapunul de ani de zile. Cand se apropie functionarul cu pricina – il precede mirosul, dar nu este nicio problema, atata timp cat acesta isi face treaba cu succes, dovezile fiind evidente in ceea ce priveste… imaginea institutiei. Chiar daca, din cand in cand, mai face si cate-o gafa micuta!

Primim semnale ca Andra Bica va ramane si dupa luna martie – inspector sef al Inspectoratului Scolar Valcea. La nivelul conducerii Ministerului Educatiei Nationale s-a ajuns la aceasta concluzie… inteleapta.

Patronul de la Damila, fostul senator Dan Nitu, are motive de bucurie: Asociatia Grupul de Actiune Locala ” Tinutul Vinului”, condusa de primarul din Maciuca, Mugur Marcoianu, a lansat in perioada 13.06 -16.10.2018 sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru masura M2/2A-,,Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL selectati de catre A M-PNDR, fiind depus de catre SC Damila Agro SRL un proiect in valoare de 165.152 euro, ce a fost declarat conform pe aceeasi valoare. Face cum face musiu Nitu si obtine, iata, din nou bani moca de la Uniunea Europeana. Printre cei care au semnat si supervizat actele se afla si expertul tehnic din cadrul GAL-ului – Claudia Militaru, fosta angajata de la Damila (sau si actuala?). Asadar, felicitari Dan Nitu, you are the best, te pricepi…

Un politician valcean are probleme grave la mansarda! La ceas de seara il apuca somnambulia si pune mana pe telefon pentru a transmite mesaje de neinteles, care denota o boala psihica grava sau poate… Bachus isi baga coada pe tastatura. Dimineata isi revine si nu mai recunoaste nimic. Mare ti-e gradina, Doamne!