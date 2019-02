Mugur Marcoianu, primarul comunei Maciuca: Incă un pas înainte pentru G.A.L. “Ținutul Vinului”… de data aceasta pe Coasta de Azur!

Incă un pas înainte pentru G.A.L. “Ținutul Vinului”, de data aceasta printr-un altfel de proiect. Am reușit să semnăm cu A.F.I.R. contractul de cooperare pe submăsura 19.3- componenta A- 5.000 eur- fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Astfel, am avut prima întâlnire de lucru cu două G.A.L.- uri din Franța: Uzege Pont du Gard și G.A.L. Côte des Bar.

Au fost 4 zile pline!🤗

Am lucrat, am făcut studii de caz și am stabilit pașii următori. Proiectul va purta numele de:

NECT’ARTS

“Artistes et vignerons partageons les passions de nos territoirs” NECT’ARTS

„Artiștii și vinificatorii împărtășesc pasiunile teritoriilor noastre” Partea tehnică a întâlnirii s-a finalizat cu o conferință de presă. Noi am fost reprezentați de președintele nostru, Mugur Mărcoianu. Evident că Franța este minunată și clar nu puteau lipsi degustările de vin! 🤗 Apoi au fost vizitele de lucru. Am mers la un liceu de meserii unde am găsit ateliere și laboratoare de lucru pentru liceeni. Aceștia învață practic să facă mobilă, să sculpteze, să lucreze cu diferite metale. Au fost cel puțin 10 de astfel de clase vizitate.

A urmat o vizită la o plantație de trufe. Minunat! Ne-a fost explicat modul în care se cultivă. Nu am crezut că cel care identifică trufele in pamânt este câinele. Chiar așa se întamplă! Au urmat și părțile mai puțin formale. Am mers sa vedem:

-faimosul apeduct roman “Pont du Gard”

-orașul Nîmes (mulțumim, Loredana ca ne-ai insoțit!)

-Bazilica Notre-Dame de le Garde din Marsilia

-Nice- partea aceasta nu poate fi descrisă în câteva cuvinte. Totuși, nu ne putem abține și spunem: un deliciu, impresionant, vom reveni! Mugur Marcoianu, primarul comunei Maciuca