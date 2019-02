Faurecia Valcea este in CADERE libera?! Cauze: management defectuos si vanzari slabe!

La pomul laudat, sa nu mergi cu sacul, spune o vorba din popor! Asa si cu Faurecia Valcea! Un grup de salariati valceni ai acestui mamut industrial ne-au trimis urmatoarea scrisoare:

Ne-am gândit ca ar fi interesant sa știe toti valcenii de viitorul (dacă mai exista) celui mai mare angajator din zona noastră si in acest context va prezentam cateva aspecte:

-Faurecia este pe un trend descendent din cauza managementului defectuos și vânzărilor slabe

– In fiecare luna se pierd in jur de 350.000 euro din cauza defectelor de fabricație, lipsei de implicație manageriale, probleme tehnice.

– In următoare perioada fabrica se va inchide câte o zi pe luna( ex. Vineri 22 feb, se discuta pentru 2-3Mai, etc)

– Angajații sunt obligați sa-și ia din zilele normale de concediu aceste zile

– Nu se mai plătesc orele suplimentare și sporurile chiar dacă angajații sunt forțați sa lucreze pentru obținerea targetelor ( ce spune Inspectia Muncii?! )

– Vor începe disponibilizările in curând (pana in Paste)

– Mai mulți manageri (ex. adjunct Plant manager, HR, magazie, logistica, ) au fost forțați sa demisioneze deoarece au fost găsiți “vinovați “ de pierderile Faurecia Valcea, rezultat=au plecat, pierderile au crescut

– Atmosfera este tensionata in producție deoarece oamenii sunt amenințati verbal de către managerii de linii. Sindicat liber sa-i apere pe angajații nu exista, sunt doar niște reprezentați manipulați de conducere.

Prin coincidenta sau nu, toate aceste lucruri și fapte au apărut de când la conducere a fost numit un oarecare moldovean, venit din ceata, cu un comportament verbal foarte agresiv și pus pe fapte mari- distrugerea unei fabricii, pe nume Bogdan Cornea.

Tiberiu Pirnau