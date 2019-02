Dan Nitu de la Damila umfla ”potul cel mare” de la GAL „Tinutul Vinului”: 7,5 miliarde lei

Patronul de la Damila, fostul senator Dan Nitu, are motive de bucurie: Asociatia Grupul de Actiune Locala ” Tinutul Vinului”, condusa de primarul din Maciuca, Mugur Marcoianu, a lansat in perioada 13.06 -16.10.2018 sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru masura M2/2A-,,Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL selectati de catre A M-PNDR, fiind depus de catre SC Damila Agro SRL un proiect in valoare de 165.152 euro, ce a fost declarat conform pe aceeasi valoare. Face cum face musiu Nitu si obtine, iata, din nou bani moca de la Uniunea Europeana. Printre cei care au semnat si supervizat actele se afla si expertul tehnic din cadrul GAL-ului – Claudia Militaru, fosta angajata de la Damila (sau si actuala?). Asadar, felicitari Dan Nitu, you are the best, te pricepi…

Tiberiu Pirnau