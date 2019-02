Valcea: Cum a reuşit un tânăr de 25 de ani să păcălească o fată de 11 ani să-i trimită poze indecente

Pornografie infantilă

Vineri după-amiaza, un tânăr de 25 de ani din Neamţ a fost arestat preventiv sub acuzaţia de pornografie infantilă şi şantaj. Totul a pornit de la o copilă de 11 ani din Râmnicu Vâlcea care a trimis unei persoane nişte poze indecente. Cum a ajuns în respectivele ipostaze şi cui credea că-i trimite pozele – reprezintă o altă poveste.

Totul a început cu un cont fals făcut pe Instagram. Bărbatul de 25 de ani din Neamţ a pretins că este o tânără de 28 de ani din Vâlcea. Şi nu doar a pretins, ci a şi furat identitatea femeii în cauză – nume, poză etc. Sub acest paravan a abordat mai mulţi copii. Printre ei şi minora de 11 ani. S-a împrietenit cu aceasta şi la un moment dat i-a cerut să-i trimită tot felul de poze, în diverse ipostaze, printre care patru erau extrem de indecente, „cu conţinut sexual explicit”. Dar când a văzut că micuţa nu mai vrea să-i trimită poze, a început să o şantajeze, ameninţând-o că îi va face publice pozele şi folosind în acest sens un limbaj extrem de agresiv. Atunci a înţeles micuţa cu cine are de-a face şi a povestit părinţilor întreaga păţanie. Aceştia au cerut ajutorul Poliţiei. S-a aflat că întreaga situaţie dura de mai bine de două săptămâni, de pe 15 ianuarie. Cazul a fost preluat de DIICOT Vâlcea, care a început să cerceteze situaţia şi a descoperit că în spatele contului aşa – zisei vâlcence se afla de fapt un bărbat din Neamţ care se ocupa de distribuirea de materiale cu conţinut pornografic, cu minori, prin intermediul chat-ului aferent unei aplicaţii de socializare în mediul online. Discuţiile între copilă şi abuzator au fost supravegheate până joi, când ofiţerii de poliţie şi procurorii, însoţiţi de colegii de la Operaţiuni Speciale, au descins la locuinţa acestuia de unde au confiscat întregul echipament IT folosit la săvârşirea infracţiunilor: două laptopuri, două memory–stickuri şi telefonul mobil, instituind sechestru asigurător şi asupra unui autoturism despre care bănuiesc că a fost cumpărat cu banii obţinuţi din activitatea ilegală. Printre miile de fotografii cu conţinut compromiţător au dat şi peste unele în care apărea un copil de nici cinci 5 ani. Reţinut pentru şantaj şi pornografie infantilă, astăzi, tânărul de 25 de ani din Neamţ a fost prezentat instanţei de judecată a Tribunalului Vâlcea care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor victimelor.

Citeste mai mult: adev.ro/pmz462