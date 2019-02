HANDBAL: SCM Ramnicu Valcea a obtinut trei puncte mari la Craiova si a intrat cu trei jucatoare in echipa etapei 

SCM Craiova – SCM Rm. Valcea a fost marele derby al etapei a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin, in urma rezultatului final, 25-19 pentru echipa oaspete, trupa lui Florentin Pera devenind o candidata cat se poate de serioasa la castigarea titlului. Valcea a castigat acest meci in primul rand cu apararea. Avand in vedere evolutiile, dar si gradul de dificultate al meciului, Sindicatul National al Handbalistilor din Romania si ProSport au desemnat trei jucatoare de la Valcea in echipa ideala – noteaza prosport.ro

Yuliya Dumanska a facut un sezon fabulos la Craiova, in editia 2017-2018, fiind una dintre principalele artizane ale castigarii trofeului Cupei EHF. Din vara trecuta, portarul echipei nationale a trecut la Valcea si continua sa evolueze la un nivel ridicat. Yuliya a avut o prestatie excelenta si impotriva fostei sale echipe, motiv pentru care a fost desemnata cel mai bun portar al etapei. Raluca Bacaoanu si Ana Maria Popa au avut la randul lor evolutii care le-au recomnadat pentru superlativele rundei.

Derby-ul rundei a dat si cel mai bun cuplu de arbitri, Carmen Florescu – Anamaria Stoia, care a condus foarte bine un meci cu grad ridicat de dificultate, cu multe orgolii la mijloc.