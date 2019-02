Constantin Radulescu: În aşteptarea lui Dragobete, VÂLCEA IUBEŞTE ROMÂNEŞTE!

În aşteptarea lui Dragobete,

VÂLCEA IUBEŞTE ROMÂNEŞTE!

Sub genericul „Vâlcea iubeşte româneşte!”, Consiliul Judeţean Vâlcea, prin instituţiile judeţene de cultură, organizează, în perioada 20-24 februarie a.c., o serie de evenimente dedicate unuia dintre cele mai frumoase obiceiuri ale poporului român, sărbătorit, an de an, la 24 februarie – Dragobetele.

Seria evenimentelor începe miercuri, 20 februarie, cu un spectacol de muzică şi poezie, organizat de Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, în colaborare cu Şcoala Populară de Arte Râmnicu Vâlcea, eveniment ce se va defăşura, cu începere de la ora 14.00, în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene.

Vineri, 22 februarie, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, organizează, la sediul instituţiei, în intervalul orar 10.00 -17.00, „Târgul de Dragobete”, în al cărui program sunt cuprinse: o expoziţie de port popular, care are ca elemente centrale costumele populare de mire şi mireasă; realizarea de fotografii în cadrul unei amenajări sub formă de inimă şi căsătorii simbolice, pentru o zi.

Sâmbătă, 23 februarie, în Sala Studio a Teatrului Anton Pann, vâlcenii sunt invitaţi să vizioneze piesa „Neriun Park” de Joseph Maria Miro, iar duminică, 24 februarie, cu începere de la ora 19, în Sala Mare a celeiaşi instituţii de cultură sunt aşteptaţi la „Pianul cu poeme”, un spectacol de muzică şi poezie, care le are ca protagoniste pe Daniela Nane şi Ioana Maria Lupaşcu.

„Îmi face o deosebită plăcere să îi anunţ pe vâlceni că, săptămâna care vine, când noi, românii, sărbătorim Dragobetele, Consiliul Judeţean Vâlcea, prin instituţiile sale de cultură, organizează o serie de evenimente ce se vor desfăşura sub genericul „Vâlcea iubeşte româneşte!”. Prin acest demers al nostru vrem nu numai să marcăm evenimentul, ci şi să păstrăm şi să promovăm tradiţia populară, să-i învăţăm pe tineri, care au împrumutat deja tadiţii ale altor popoare, să preţuiască sărbătorile româneşti, moştenite din generaţie în generaţie. Ei trebuie să afle că Dragobetele este unul dintre cele mai frumoase obiceiuri străvechi ale poporului român, care nu trebuie înlocuit, ci păstrat, peste timp, pentru generaţiile următoare. Ziua de 24 februarie sau Dragobetele, percepută ca fiind începutul primăverii, era considerată de stămoşii noştri drept ziua când natura se trezeşte la viaţă, păsările îşi caută perechea pentru a-şi face cuiburi, iar omul, impulsionat să participe şi el la bucuria renaşterii naturii, îşi exteriorizează sentimentele faţă de persoana iubită.

Aşadar, dragi vâlceni, indiferent de vârsta pe care o aveţi, vă invit să iubiţi româneşte şi să participaţi la evenimentele pe care noi le-am organizat special pentru dumneavoastră, în săptămâna dragostei româneşti”. Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea.