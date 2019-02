Andra Bica, MANAGERUL excelent de la Inspectoratul Scolar Valcea

Fara indoiala, la ora actuala Andra Bica este omul potrivit la locul potrivit, adica inspector sef al Inspectoratului Scolar Valcea. Am fi ipocriti sa spunem ca profesoara Bica este cel mai erudit cadru didactic din Valcea, nu, nu este, dar este un foarte bun MANAGER. Si a demonstrat cu varf si indesat aceasta calitate de bun coordonator al invatamantului valcean in acesti ani in care a ocupat functia de inspector sef. A intrat pe functie ca o tehnocrata, dar pe parcurs a constatat ca nu-si poate desfasura activitatea cu rezultate evidente si in liniste fara sustinerea politica a formatiunii de guvernamant – PSD si s-a inscris in acest partid. Asadar, Andra Bica nu este membru PNL sau ALDE – ci PSD. Fara scandaluri, fara spagi in ISJ Valcea, cu tact si diplomatie – cam asa a condus institutia doamna Bica. Provenind dintr-o familie onorabila, modesta si cu foarte mult bun simt, sefa invatamantului si-a dedicat toata atentia, creativitatea si buna credinta cresterii calitatii invatamantului valcean. Bineinteles ca ar fi foarte multe de scris despre acest domeniu al educatiei copiilor nostri, dar vom reveni cu un interviu amplu de tip bilant. Aflam ca in martie 2019 expira mandatul de inspector sef, asadar ii dorim Andrei Bica succes la un nou concurs pentru aceasta demnitate!

Tiberiu Pirnau