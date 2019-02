Ziarul de Valcea il sustine pe Constantin Radulescu pentru un nou mandat la Consiliul Judetean Valcea. Vezi DE CE 

Social-democratul Constantin Rădulescu are susținerea tuturor colegilor de partid pentru un nou mandat la președinția Consiliului Județean Vâlcea. Rădulescu a declarat la o emisiune pe postul de televiziune VTV, că pune multă pasiune în tot ceea ce face, realizările sale de până acum fiind posibile cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor.

Publicatia Ziarul de Valcea il sustine NECONDITIONAT pe Constantin Radulescu pentru un nou mandat la Consiliul Judetean Valcea, avand in vedere, in linii mari, urmatoarele considerente: 1. A reusit sa atraga cateva mii de miliarde lei vechi pentru dezvoltarea infrastructurii judetului Valcea, in aproape toate domeniile vietii sociale – incepand de la drumuri, asistenta sociala, invatamant si, mai ales, sanatate. 2. Este un om de buna credinta, cu mult bun simt si, cel mai important, cu profunda credinta, un adevarat crestin ortodox. 3. Are sustinerea unui partid puternic, cel mai mare partid din Romania, cu larga sustinere in judetul Valcea. 4. Avand in vedere cine ii este principal contracandidat, baronul galben Cristian Buican – Omul Constantin Radulescu este un inger. 5. Nu este un om rau, nu este ranchiunos, chiar daca uneori reactioneaza impulsiv sub presiunea stresului sau unor binevoitori (cu ghilimele – bineinteles) reuseste sa discearna rapid graul de neghina si sa decida in consecinta. 6. Ultimul motiv si poate nu si cel din urma este ca are un respect deosebit pentru FAMILIE, iar aceasta realitate se reflecta si in relatia exceptionala, exemplara si unica, pe care o are cu fratele mai mic Lucian Radulescu, care-i este principalul consilier si sustinator… Nu vad ce l-ar opri pe Constantin Radulescu sa obtina un al doilea mandat si sa-si continue proiectele incepute in aceasta perioada. Ziarul de Valcea alege sa-l sustina mediatic pe acest Om.

Tiberiu Pirnau