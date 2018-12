TRUSTUL 3 CONSTRUCTII S.A. construieste un complex de locuinte la standarde occidentale in Ramnicu Valcea 

Tei Apartments

Amplasat intr-o zona de locuinte linistita a municipiului Rm. Valcea, in proximitatea Gradinii Zoologice, ansamblul rezidential are acces facil la bulevardul Dem Radulescu. Complexul de locuinte este compus din doua corpuri construite si pune la dispozitie 32 de apartamente noi, avand un grad ridicat de confort. Imobilul edificat pe un teren de 2500 mp, dispune de un regim redus de inaltime, avand numai parter si trei etaje locuibile. Apartamentele ofera spatii largi, avand suprafete utile intre 72 si 115 metri patrati plus balcoane aferente. Curtea asigura spatii verzi atent amenajate, loc de joaca pentru copii, alei pietonale si 36 de locuri pentru parcare. Apartamentele respecta toate normele de siguranta si confort, au la dispositie ascensoare aferente fiecarei scari si propun amenajari cu materiale de calitate, ridicand astfel nivelul de exigenta a locuirii la standarde occidentale.