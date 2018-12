Politrucul Iulian Sandu da dovada de incompetenta crasa la Exploatarea Miniera Berbesti!

Impus politic la conducerea Exploatarii Minier Berbesti, Iulian Sandu da dovada de incompetenta crasa in ceea ce priveste managementul acestei societati. Vitala pentru economia judetului Valcea, Exploatarea Miniera din subordinea CET Govora s-a ales cu cel mai slab director de la infiintare pana in prezent. Sursele noastre spun ca Milorad Cumpanasoiu, ex-directorul blamat de multa lume, era parfum pe langa acest Sandu, pe care nu-l recomanda nimic, profesional vorbind, in afara de carnetul de partid. Politrucul Sandu este incapabil sa gestioneze conducerea efectiva a Exploatarii Miniere, realizandu-se o productie foarte mica de carbune de cand a ajuns la conducerea societatii. Nici relatiile cu comunitatile din zona nu sunt stralucite, Sandu dand bir cu fugitii atunci cand trebuie sa rezolve anumite probleme ridicate de angajati, dar si de locuitorii din localitatile Berbesti, Alunu, Sinesti, Mateesti etc. Mai devreme sau mai tarziu trebuie luat taurul de coarne si instalat la conducerea Exploatarii Miniere Berbesti un inginer competent, iar Sandu lasat sa mearga in concedii de lux, asa cum este obisnuit (apropo – cam scumpe concediile in Dubai, musiu Sandu!)

Asadar, se impune URGENT ca administratorul special, administratorul judiciar si, nu in ultimul rand, conducerea Consiliului Judetean Valcea sa adopte masuri concrete pentru impulsionarea si eficientizarea managementului de la Exploatarea Miniera Berbesti!

Tiberiu Pirnau