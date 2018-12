Peste 1.620 de înmatriculări de firme noi s-au realizat în Vâlcea în primele zece luni, din care jumătate erau SRL-uri

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a comunicat că, în cursul primelor 10 luni din 2018, în judeţul Vâlcea, s-au efectuat 1.627 de înmatriculări de firme noi, cu 3% mai puţin faţă de situaţia din perioada similară din anul 2017. Din cele 1.627 firme nou înfiinţate, 888 erau SRL-uri, 236 erau Întreprinderi Individuale (II), 336 erau Persoane Fizice Autorizate (PFA), 165 Instituţii Financiare (IF) şi o societate pe acţiuni. Numai în primele şase luni din acest an, în judeţul Vâlcea, s-au realizat peste 1.000 înmatriculări de firme, din care 502 erau SRL-uri, 167 erau Întreprinderi Individuale (II), 235 erau Persoane Fizice Autorizate (PFA), 97 Instituţii Financiare (IF) şi nici o societate pe acţiuni.