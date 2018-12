DANCONSTRUCT SRL intarzie, prin ritmul incetinit al lucrarilor, un proiect de referinta al municipiului Ramnicu Valcea: HOTELUL RAMADA?!

Dupa ce s-a vazut cu sacii in caruta si cu zeci de mii de euro in conturi, firma DANCONSTRUCT SRL intarzie, prin ritmul incetinit al lucrarilor, un proiect de referinta al municipiului Ramnicu Valcea: HOTELUL RAMADA?! NU trebuie sa-ti spuna nimeni acest adevar, se vede cu ochiul liber, cum angajatii acestei societati au cam incetinit ritmul lucrarilor. Cam trag mata de coada, cu alte cuvinte! Din pacate! Poate ca nu ar fi rau ca patronul, om de buna credinta din cate am auzit, sa bage viteza in angajatii sai si sa respecte prevederile contractuale semnate cu firma proprietara a fostului Hotel Alutus (actual RAMADA). Hai ca se poate!

Tiberiu Pirnau