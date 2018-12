Cum putem să-l ajutăm pe fostul actor Dragoş Pâslaru: ”Părintele Valerian a preluat această bisericuţă – monument istoric pentru a o dedica Sfântului Filimon, făcătorul de spectacole. Munceşte zi lumină!” 

Dragoş Pâslaru (67 de ani) s-a mutat la un schit din judeţul Vâlcea, unde are nevoie de ajutor pentru renovare.

Până în 1990, Dragoş Pâslaru era cunoscut drept un actor de mare perspectivă, dar imediat după Revoluţie acesta a luat decizia de a renunţa la scenă, optând pentru viaţa monahală. În 2016, pe vremea când avea 65 de ani, Dragoş a fost hirotonit preot de către IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, în cadrul unei ceremonii de la care nu au lipsit bunii săi prieteni Manuela Harabor, Claudiu Bleonţ sau Magda Catone, conform wowbiz.ro

Zilele trecute, actriţa Carmen Tănase a anunţat că fostul actor a preluat o bisericuţă – monument istoric, pe care o renovează singur, solicitând în nume propriu orice ajutor pentru finalizarea lucrărilor la schitul din satul Vătăşeşti, comuna Goleşti (judeţul Vâlcea).

”Oameni buni, iubitori de teatru si dragi colegi de breasla! Parintele Valerian (Dragos Pîslaru) a preluat aceasta bisericuta-monument istoric, pentru a o dedica sfântului Filimon, facatorul de spectacole. Munceste singur zi lumina. M-am gindit ca un ajutor n-ar strica. Parintele nu a cerut nimic, sa fie foarte clar. Am obtinut de la Silviu Biris un cont de banca, dar cred ca putem ajuta si cu munca, in masura timpului liber. In fine, orice sprijin e bine venit. Chiar si un share!

RO23BRDE390SV55879473900, Pâslaru Dragoş-Vasile”, aşa sună mesajul postat de actriţa Carmen Tănase.