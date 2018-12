Hoţii i-au furat via lui Mugur Isărescu! Guvernatorul BNR a rămas fără 400 de butaşi din soiul Sauvignon! 

Acum mai bine de şapte ani, hoţii i-au furat via lui Mugur Isărescu de la Drăgăşani, unde acesta are o podgorie de 40 de hectare.

În ianuarie 2011, hoţii i-au furat via lui Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR deţine la Drăgăşani o proprietatea viticolă de 40 de hectare, unde se produc 150.000 de sticle pe an cu eticheta Casa Isărescu. „Viile ce aparţin societăţii SC Măr SRL, societatate care aparţine lui Mugur Isărescu, au fost călcate de hoţi, aceştia furând aproape 400 de butaşi de viţă de vie”, relata presa.

“Furtul a avut loc in noaptea de 17/18 ianuarie la parcela nr. 3, din punctul Bogardo. Hoţii au sustras 400 de butaşi din soiul Sauvignon, în valoare de 1.500 de lei”, a explicat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Emil Muşulete. „Locul unde are domnul Isărescu via este unul expus hoţilor”, a mărturisit Gheorghe Iordache, proprietarul viei care se învecinează cu a lui Isărescu, conform relatarilor stirilekanald.ro

În timpul iernii, hoţii i-au furat via lui Mugur Isărescu. “Acum este momentul cel mai propice pentru hoţi, pentru că pământul s-a dezgheţat şi hoţii pot scoate butaşii din pământ. De regulă, acum fură din butaşii plantaţi anul trecut. În 2010, mie mi-au furat 200 de butaşi“, a mai dezvăluit vecinul lui Mugur Isărescu de la Drăgăşani.