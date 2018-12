Primăria Budeşti va realiza investiţia „Amenajare carosabil, trotuare şi sistem de colectare ape pluviale pe strada Izvorului, sat Ruda”

La propunerea primarului Ionel Vlădulescu, Consiliul local al comunei Budeşti, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26 octombrie 2018, a aprobat devizul general şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare carosabil, trotuare şi sistem de colectare şi evacuare ape pluviale pe strada Izvorului, sat Ruda în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”. Primarul Ionel Vlădulescu declară că în 2019 va începe introducerea reţelei de gaze naturale în localitate, în primă fază pe o lungime mai mică, urmând ca reţeaua să fie extinsă în anii următori: „Este vital pentru industrie, nu putem să gândim un parc industrial dezvoltat fără această utilitate. Gazele naturale asigură producţie, asigură încălzirea salariaţilor, este un element care contribuie la diminuarea costurilor. În România a fost extrem de greu să introduci gazele în ultimii ani, o legislaţie extrem de sufoasă care efectiv a paralizat dezvoltarea mediului rural. În afara zonei industriale, gazul este cerut de locuitori care doresc să-şi încălzească locuinţele cu această resursă. Este un element aşteptat şi de dezvoltatorii imobiliari care deja au proiecte în zonă”. În luna martie, au fost scoase la licitație lucrările pentru grădinița Budești şi podul peste Sâmnic: „Prioritatea noastră este reabilitarea drumurilor. Continuăm lucrările începute anul trecut, la drumul din Brândușari, în satele Barza și Popești. Am înlocuit o parte din lămpile iluminatului public și continuăm și cu restul, se lucrează la terenul de sport și căminul cultural din satul Ruda”. În primăvara anului trecut, administraţia locală din Budeşti a depus la Ministerul Dezvoltării 6 proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Primarul Ionel Vlădulescu spune că prioritară în acest mandat este infrastructura, pe care doreşte să o finalizeze în următorii trei ani. La începutul acestui an, s-a finalizat de amenajat drumul sătesc de la Avrinte, din satul Racoviţa, acesta fiind protejat acum cu gabioane, rigole şi podeţe. Zona industrială din comuna Budeşti, dezvoltată puternic în ultimii ani, primarul Ionel Vlădulescu spune ca va fi ceva reprezentativ pentru industria din judeţul Vâlcea. Conform unor declaraţii ale primarului comunei Budeşti, Ionel Vlădulescu, localitatea are o suprafaţă destul de generoasă de peste 100 de hectare, iar în ultimii 3 ani, efectiv, s-a născut un adevărat parc industrial.