Actiune CARITABILA a presedintei OFL Ramnicu Valcea, Irina Argesanu

Organizația Femeilor Liberale din Râmnicu Vâlcea a inițiat și finalizat azi, 28.11.2018 o acțiune caritabilă pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Astfel, Președinta OFL, Irina Argeșanu, împreună cu doamnele liberale din Biroul Politic al Organizației au vizitat Complexul de servicii sociale Troianu, în cadrul căruia funcționează Centrul pentru victimele violenței în familie și Compartimentul de asistență familială și comunitară. Irina Argeșanu a dăruit cadouri celor 22 de copii cu vârste cuprinse între 3 luni și 15 ani aflați în grija Complexului și celor 12 mame ale acestora, unele victime ale violențelor familiale. OFL Rm. Vâlcea este deja la a patra acținune de acest gen. În aceeași perioadă a anului trecut, parte din campania „PNL dăruiește”, liberalele au întreprins trei acțiuni caritabile cu scopul de a aduce bucurie copiilor din familii defavorizate. „ Dacă anul trecut am organizat la Biblioteca Județeană un seminar, eveniment teoretic în sine, pe subiectul violenței în familie, anul acesta am vrut să facem ceva practic. Am inițiat aceste acțiuni, devenite tradiție pentru OFL Râmnicu Vâlcea, pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor și pentru a face o bucurie copiilor aparținând unor familii aflate în dificulate, atât din punct de vedere financiar, cât și social. Consider că rolul nostru, al celor ce activăm politic, este de a ne implica în viața societății, acolo unde este nevoie și ori de câte ori identificăm aspecte precum cele vizate de acțiunile noastre din mandatul meu ”, a declarat Președintele OFL Rm. Vâlcea, Irina Argeșanu

