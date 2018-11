Bărbat de 36 de ani, arestat preventiv în Vâlcea după ce a violat o femeie surdo-mută de 70 de ani. Victima îl ştia pe violator de când era copil

O persoană suspectă de viol şi violare de domiciliu a fost reţinută la sfârşitul săptămânii în Vâlcea. Bărbatul de 36 de ani a fost reţinut preventiv pentru 30 de zile. In comuna Orleşti din judeţul Vâlcea un localnic a intrat peste o vecină în casă şi, profitând de faptul că aceasta nu poate cere ajutor, a violat-o. N-a ţinut cont că victima avea aproape dublul vârstei sale şi că o cunoştea de când se ştie. Violatorul, Forin R., are 36 de ani, iar victima 70 de ani. Femeia este surdo-mută. După comiterea faptei, victima a cerut ajutorul poliţiştilor, indicându-le exact agresorul. Vineri, 23 noiembrie, bărbatul a fost reţinut de poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Prundeni pentru 24 de ore. Cercetările au demarat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, pentru viol şi violare de domiciliu. În urma investigaţiilor, s-a stabilit că joi 21 noiembrie, bărbatul a intrat peste vecina sa în casă şi a întreţinut forţat relaţii sexuale cu aceasta. Femeia a mărturisit că violatorul mirosea a alcool. Sâmbătă, 23 noiembrie, a fost admisă propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă. Se ştie doar că bărbatul nu avea şi alte antecedente penale. Va sta în arestul preventiv al Inspectoratului Judeţean de Poliţie până la data de 22 decembrie.

Citeste mai mult: adev.ro/pisvo6