Tastatură cu layout UK sau US. Ce alegi pentru laptopul tău?

Layout-ul reprezintă modul în care sunt aşezate tastele pe o tastatură de laptop.

Layout-ul, criteriul esenţial de alegere al unei tastaturi laptop

Deocamdată există doar un singur model de tastatură în limba română, majoritatea laptopurilor vândute la noi în ţară au tastatura în engleza. Desigur, există şi alte multe tipuri de layout-uri, specifice diferitelor ţari. În magazinele străine se găsesc tastaturi de laptop cu layout-uri în multiple limbi: în rusă, chineză, arabă, franceză, spaniolă, dar şi în alte limbi de mai mică circulaţie, ca de exemplu în suedeză.

Revenind la tastaturile comercializate în România, precum mai toţi userii de laptopuri ştiu, cele două modele de layout ce se pot alege prioritar sunt US sau UK.

Dacă în cazul unei tastaturi externe lucrurile erau mult mai simple, totul limitându-se la tipul de conectare şi preferinţe estetice, în cazul calculatoarelor portabile lucrurile sunt niţel mai complicate.

În momentul în care schimbăm tastatura cu una ce are tastele altfel poziţionate sau de alt format ori pur şi simplu lucrăm la un alt calculator decât la acela folosit uzual, vom avea dificultăţi de adaptare la scriere, ceea ce va scădea automat productivitatea muncii.

Ca principiu, când cumpăraţi o tastatura noua de laptop, de exemplu de pe site-ul itronics.ro, asiguraţi-vă ca layout-ul este similar cu acela al tastaturii pe care vreţi ca să o înlocuiţi.

Motivul? Intre tastatura US si cea UK exista o diferenţă esenţială: în timp ce tasta ENTER este dreptunghiulară pe tastatura laptop cu layout US, la o tastaturii cu layout UK ea are forma literei L poziţionată invers, ca în oglindă (pe tastatura de laptop se găseşte pe doua rânduri).

Este importantă, desigur, inclusiv mărimea şi ordinea anumitor taste, dar esenţial este să ne uităm prima dată la tasta ENTER în cazul în care vrem ca să ne înlocuim tastatura la calculator.

Rama tastaturii sau lipsa ei determină tipul de tastatură laptop ce se va comanda

Dacă este vorba de o tastatură cu ramă, care este compatibilă cu modelul de laptop avut, nu contează dacă se alege una UK sau US (decât din punctul de vedere al preferinţelor userului). Dar în situaţia în care laptopul tău are tastatura integrată în top-case şi nu am făcut alegerea layout-ului la momentul când ne-am cumpărat calculatorul portabil, acum e prea târziu: nu putem alege decât modelul de tastatură care nu are ramă şi se potriveşte ca format. Aşadar, degeaba ne dorim o tastatură cu tasta ENTER în formă de L inversat (UK), dacă laptopul nostru nu acceptă decât o tastatură integrată cu tasta ENTER dreptunghiulară (US).

Mai pot exista şi alte diferenţe în privinţa simbolurilor tastelor, dar acestea contează mai puţin, dacă per total tastatura fără ramă se potriveşte modelului de laptop deţinut.

În magazinul Itronics.ro o să găsiţi o mulţime de tastaturi laptop cu şi fără ramă, cu layout US sau UK dintre care puteţi alege, în funcţie de modelul de calculator portabil pe care îl aveţi. Cu ajutorul filtrelor de pe site, selecţia este mult uşurată, iar dacă nu vă descurcaţi, un consultant al magazinului să poate sări cu promptitudine în ajutor pentru a comanda tastatura cu layout-ul potrivit.