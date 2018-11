Liberalul Pistol livreaza Consiliului Judetean agende si calendare, iar Tipografia Conphys vinde aceleiasi institutii 10.000 de… ziare

Fostul liberal Bogdan Pistol s-a retras din politica si a intrat puternic in afaceri pe filiera… Rotary! Acesta a investit banii (?!) in firma Premium Concept Proiect SRL, specializata in realizarea de materiale publicitare, cataloage comerciale si manuale. Pistol colaboreaza in principal cu firmele prietenilor de la Clubul Rotary, dar de ceva timp a intrat si in afaceri cu mai multe institutii publice. Consiliul Judetean Valcea a apelat la firma lui Pistol, prin intermediul SEAP (sistemul electronic de achizitii publice) pentru o cumparare directa de agende si calendare cu tema – 100 de ani de la MAREA UNIRE – pret 36.000 lei.

Aceeasi institutie a achizitionat de la S.C. CONPHYS S.R.L. in data de 13 noiembrie – servicii de tiparire buletin informativ: 10.000 de ziare (12 pagini – bucata). Pret total – 4650 lei.

Cumparare directa: [nr] – DA21661681 Ofertant: PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL CIF: 34149091

Adresa: GIB MIHAESCU NR.8 (COMPLEX COMERCIAL SIMIAN, BIROU 1A) Tara: Romania

Website: www.pcproiect.ro Tel: +40 730010010 Fax: – E-mail: office@pcproiect.ro

Agende si calendare – 100 de ani de la MAREA UNIRE

NUMAR DE REFERINTA: 18

PRET DE CATALOG: 36.000,00 RON / Unitate de masura

UNITATE DE MASURA: BUC

COD SI DENUMIRE CPV: 22460000-2 Materiale publicitare, cataloage comerciale si manuale (Rev.2)

DESCRIERE: 1. Agendă personalizată: Format A4, datată, cca 76 file, informații generale la început, semn de carte; – coperți beretate din piele ecologică (imitație piele) de culoare grena (vișină putredă), cusută și legată; – coperta personalizată în colțul din dreapta sus, prin ștanțare cu timbru sec de culoare aurie, cu următoarele elemente:–sigla Consiliului Județean Vâlcea, -denumirea CONSILUL JUDEȚEAN VÂLCEA, -ROMÂNIA 100; – concepția grafică a agendei și prelucrarea siglei Consiliului Județean Vâlcea este executată și modificată de către prestator până la obținerea formei acceptate de către autoritatea contractantă, 1.000 bucati, 24 lei/buc. 2. Calendar de perete: Dedicat personalizat integral, filă cu filă, conține: 12 imagini reprezentative din județul Vâlcea (pentru fiecare lună câte o imgine specifică anotimpului și o imagine a unei mănăstiri din județul Vâlcea), Format A3+, cu spiră, carton cretat de 130g/mp, 12 coli+spate duplex, 3 luni pe pagină, din care luna curentă cu text mare, tipar policromie cu capac personalizat cu: –sigla Consiliului Județean Vâlcea, -denumirea CONSILUL JUDEȚEAN VÂLCEA, -ROMÂNIA 100; – Concepția grafică, editarea și prelucrarea imaginilor și a siglei Consiliului Județean Vâlcea este executată și modificată de către prestator până la obținerea formei acceptate de către autoritatea contractantă,1.000 bucati, 12 lei/buc. Pret total: 36.000 lei

cumparare directa: [nr] – DA21726308 OFERTA ACCEPTATA

DATA PUBLICARE: 13.11.2018 09:48

DATA FINALIZARE: 13.11.2018 16:09

VALOARE CUMPARARE DIRECTA: 4.650,00 RON (998,15 EUR)

DATE IDENTIFICARE OFERTANT Ofertant: S.C. CONPHYS S.R.L. CIF: 1471510 Adresa: Strada: Strandului, nr. 52, Sector: -, Judet: Valcea, Localitate: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240015 Tara: Romania Website: www.conphys.ro Tel: +40 250733323 Fax: +40 250731522 E-mail: comercial@conphys.ro Servicii de tiparire buletin informativ NUMAR DE REFERINTA: 01ZCJ

PRET DE CATALOG: 4.650,00 RON / Unitate de masura

UNITATE DE MASURA: perechi

COD SI DENUMIRE CPV: 22210000-5 Ziare (Rev.2)

DESCRIERE: Ziar: Dim. finita: 270 x 350 mm; Dim. desf: 350 x 540 mm; Nr. pagini: 12; Material: hârtie editie 45g/mp; Tipar: policromie fata/verso; Finisare: colatare + ambalare; Tiraj: 10.000 buc/ model/ comandă; Pret : 0.465lei/buc mai putin – pret total: 4650 lei