Prof. Alina Veteleanu: Colegiul National de Informatica „Matei Basarab” din Ramnicu Valcea, PREMIAT la Gala Edumanager

In palmaresul școlii noastre se înscrie de astăzi cea mai înaltă titulatura Edumanager, pe care am dobândit-o printr-o experiența personală in cadrul proiectului Erasmus+, cea de scenarist și de coordonator al produsului final specific, calendarul proiectului. Numele Colegiului National de Informatica „Matei Basarab”

devine primul etalon la nivelul învățământului preuniversitar românesc la secțiunea „Proiecte pe fonduri structurale”, gratie spiritului echipei ACTIONN, continuat de doamna profesoara Ana Petcu, cu aceeași dăruire, in cadrul EMATE 2. Suntem hărăziți sa construim atitudini pozitive, mărturie fiind cele patru proiecte Erasmus + in derulare.

Am selectat, ca aplicație și feedback personal, unul dintre proiectele în care m-am implicat in mod direct, dar astfel de modele de buna practica sunt multe in cultura noastră organizationala.

Sărbătoarea de saptamana viitoare se simte deja.

Ma bucur sa reprezint CNI „Matei Basarab”( Peda).

Director -Prof. Alina Veteleanu