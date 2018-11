Pregatirile sunt pe ultima suta de metri la domeniul schiabil Transaplina

Pregatirile sunt pe ultima suta de metri la domeniul schiabil Transaplina, din Muntii Parang, spun autoritatile locale din Voineasa, care promit sa inceapa noul sezon de iarna cat mai curand, pana la sfarsitul acestui an si nu in februarie, ca iarna trecuta – scrie ziare.com.

„Stratul de zapada masoara in acest moment 10 cm, insuficient pentru a putea schia. Ar trebui ca zapada sa fie de cel putin 30 de cm ca sa deschidem partiile. In plus, pamantul este dezghetat si zapada se topeste foarte repede, de aceea si folosirea tunurilor de zapada este ineficienta. Nu stie nimeni o zi exacta cand va putea incepe noul sezon.

Totul depinde de cum va fi vremea, dar pana la sfarsitul anului, cu siguranta, se vor deschide partiile”, a precizat primarul din Voineasa, Gabriel Nastasescu.

Domeniul schiabil Transalpina se gaseste in Muntii Latoritei, subunitate a Muntilor Parang, in apropierea lacului de acumulare de la Vidra, la aproximativ 70 de kilometri de Ramnicu Valcea si 30 de kilometri de Petrosani. Lungimea partiilor insumeaza circa noua kilometri, acestea fiind situate de la cota 1350 metri si pana la cota 1800 metri.