Un bloc important din centrul Râmnicului – blocul „Cozia” – intră în reabilitare termică

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza DALI şi indicatorii tehnico-economici, pentru „Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe” – Bloc Cozia, str. Regina Maria nr. 4, la valoarea totală de 4.438.083 lei cu TVA. Blocul este alcătuit din trei tronsoane cu regim de înălţime S+P+M+7E+8E retras plus etaj tehnic, separate prin rosturi seismice şi de tasare. Construcţia a fost proiectata de către IPJ Ramnicu Valcea in anul 1976 si a intrat in exploatare in anul 1977. „Blocul este prevăzut cu subsol tehnic general iar la parter si la mezanin sun prevăzute spatii comerciale. Acoperişul este tip terasa necirculabila, prevăzută cu atic perimetral de diferite inaltimi. Numărul total de apartamente este de 111 apartamente, din care 70 apartamente sunt cu cate trei camere, 40 apartamente sunt cu cate doua camere si 1 garsoniera. Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrări de consolidare sau interventie la structura de rezistenta a clădirii. În urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranţa privind cerinţa de siguranţa a vieţii fiind capabila sa preia acţiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranţa fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbuşirea locala sau generala, astfel incat vieţile oamenilor sa fie protejate. De asemenea, expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare, cu un grad adecvat de siguranţă pentru cerinţa de limitare a degradărilor, pentru a fi capabila a prelua acţiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz. Toate lucrările de intervenţii necesare in vederea creşterii performantelor energetice ale clădirilor se incadreaza in prevederile art. 11 din Legea 50/1995 actualizata in categoria lucrărilor care nu modifica structura de rezistenta. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica, pe langa creşterea performantei energetice a construcţiei se vor putea identifica si remedia alte degradări, contribuind la imbunatatirea aspectului arhitectural al clădirii. Prin executarea lucrărilor de reabilitare termica, clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al clădirii nu se modifica”, se menţionează în raportul Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)