Transalpina a fost inchisa circulatiei pana la primavara 

Potrivit acestora,.”DN 67 C a fost inchis intre km 61+160 ((intersectie cu DN 7A) si 67+400 (limita judet Alba), dar si pe raza judetului Alba, pana la km 72+200, fiind montata semnalizarea de inchidere de drum. (…) Acest sector de drum este incadrat la nivelul de viabilitate IV, avand trafic foarte redus, iar din precizarea facuta de seful SDN Valcea, doamna Lacramioara State, pe sectoarele de drumuri publice incadrate la nivelul de viabilitate IV, nu se efectueaza activitate de deszapezire , ele fiind inchise traficului in perioada de iarna”, se precizeaza in comunicatul citat.

Reprezentantii Prefecturii Valcea sustin ca pe celelalte sectoare de drumuri nationale din Valcea se circula in conditii de carosabil umed, din noaptea de duminica spre luni si pana acum, fiind raspandite peste 700 de tone de material antiderapant.