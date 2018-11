La Bărbăteşti, primarul Constantin Banacu va demara asfaltarea drumurilor din cadrul proiectului de 4,5 milioane euro prin PNDL

În funcţie de condiţiile meteo, primarului comunei Bărbăteşti, Constantin Banacu, va demara lucrările de asfaltare din cadrul proiectului pentru care a obţinut finanţare, anul trecut, prin PNDL 2, alături de primarii din Costeşti şi Pietrari. Investiţia se referă la asfaltarea mai multor drumuri de interes local din cele trei localităţi vâlcene. Potrivit alesului PSD, proiectul aprobat de Ministerul Dezvoltării are o valoare totală de 4,5 milioane de euro, suma fiind împărţită comunelor respective în funcţie de numărul de kilometri care vor fi modernizaţi. Pentru Bărbăteşti se vor asfalta 6,4 kilometri. „Licitaţia de execuţie a lucrărilor din cadrul acestui proiect s-a desfăşurat separat, pe fiecare comună în parte. La Bărbăteşti, investiţia a fost câştigată de o firmă din Bucureşti. În luna septembrie, s-a finalizat licitaţia pentru proiectare şi execuţie, aşa că putem să dăm ordinul de începere a lucrărilor propriu-zise. Este un proiect care deserveşte nu numai trei localităţi beneficiare, ci face legătura şi cu Tomşani, cu Horezu sau cu Stoeneşti, beneficiind întreaga zonă Horezu de această investiţie”, a spus primarul Banacu. În perioada următoare, primarul comunei Bărbăteşti, Constantin Banacu, intenţionează să dezvolte masiv zona turistică atât pe Cheile Otăsăului, cât şi pe Drumul Mănăstirilor Olteniei de sub Munte, drum care traversează prin partea de vest localitatea: „Anul acesta s-a înregistrat un aflux masiv de turişti pe drumul mănsătirilor, semn că promovarea acestui drum a ajuns la nivel naţional. Mulţi turişti cazaţi în Olăneşti sau în Horezu sau în orice zonă a Vâlcii au dorit să străbată acest drum de sub Căpăţânii. Spre bucuria noastră mulţi erau din Transilvania sau Moldova şi au fost impresionaţi de această zonă pe care nu co cunoşteau şi au spus că vor reveni. În acest sens este oportun pentru Bărbăteşti să se dezvolte unităţi de cazare pentru că zona poate valorifica tot potenţialul pe care îl avem. Am primit fonduri guvernamentale pentru schimbarea învelitorii și reabilitarea Școlii Negrulești, dar și pentru construirea unui dispensar în comuna Bărbătești, iar aceste două investiții au o valoare de circa 25 miliarde de lei vechi”.