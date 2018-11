Ioana Anuțoiu, o tânără vâlceancă reprezintă România la olimpiada caselor solare, în Dubai

Ioana-Valentina Anuțoiu, o tânără din municipiul Râmnicu-Vâlcea, face parte din echipa EFdeN, reprezentanta României la Solar Decathlon, cea mai importantă competiție internațională de case solare ce are loc în această perioadă în Dubai. România concurează alături de alte 14 echipe din 11 ţări şi 4 continente, printre care se numără Olanda, SUA, Australia şi ţări din Orientul Mijlociu.

Competiţia presupune proiectarea şi construirea unor case solare, inteligente şi prietenoase cu mediul care să se adapteze condiţiilor climatice din Orientul Mijlociu. Ediţia de anul acesta se desfăşoară în perioada 29 octombrie – 29 noiembrie, în Dubai, toate cele 15 case putând fi vizitate de cei interesați, .

Absolventă a Colegiul Național „Alexandru Lahovari“, profilul Matematică – Informatică, Ioana vorbeşte cu emoţie despre formarea ei din timpul liceului şi mândria de a reprezenta ţara şi judeţul Vâlcea.

„Mă gândesc mereu cum ar fi să mă întorc în liceul meu și să arăt că am făcut ceva în cei câțiva ani ce au trecut de când am terminat, că m-am dezvoltat și că am realizat lucruri. Deși e o responsabilitate mare, sper să îmi fac județul mândru de munca și dedicarea mea.”

Ioana are 21 de ani și este pasionată de sustenabilitate, acum studentă la Facultatea de Urbanism din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, iar în echipa EFdeN este coordonator al departamentului de Siguranță și Sănătate.

„În EFdeN am învățat ce înseamnă cu adevărat o echipă. Am învățat sacrificiul de dragul colegilor și scopului nostru comun, am renunțat de multe ori la mine pentru a prioritiza proiectul. Am învățat enorm, atât informații tehnice, cât și teoretice, am reușit să îmi înving frica de a vorbi în public, de a-mi spune părerea când simt nevoia și cel mai important, am trecut peste frica de responsabilitate. Pe lângă asta, EFdeN a însemnat până acum o experiență de neuitat, cu zeci de râsete, nopți nedormite, multe răsărituri prinse pe șantier și cu mult mai multe apusuri, reprezentând în final multă muncă ce s-a transformat în motive de mândrie. ”, spune Ioana despre experienţa în proiect.

În doar 14 zile, echipa EFdeN, formată din 33 de studenți de la 4 universități, a asamblat prototipul EFdeN Signature în Dubai, fiind printre primele echipe care au finalizat casa, în etapa premergătoare competiţiei.

În perioada 18 – 28 noiembrie, cele 15 echipe finaliste vor concura în probele monitorizate şi jurizate. Probele monitorizate reprezintă 40% din punctajul final al competiţiei şi presupun testarea casei din punct de vedere al eficienţei energetice, condiţiilor de confort şi funcţionalitate, în timp ce probele jurizate reprezintă susţinerea şi argumentarea proiectului în faţa unui juriu internaţional format din specialişti din fiecare domeniu. De asemenea, casele pot fi vizitate zilnic, pe situl competiţiei, prin înregistrare pe website-ul competiției.

Echipa EFdeN a lansat campania Susţine Inovaţia Românească, pentru susținerea membrilor echipei pe durata competiției, în Dubai. Cei dornici să susțină inovația pot afla mai multe detalii despre campanie pe website-ul EFdeN.

Solar Decathlon este cea mai importantă competiție de locuințe sustenabile din lume și a luat naștere în 2002 în Statele Unite ale Americii. În 2012, echipa PRISPĂ a fost prima echipă din România calificată la Solar Decathlon (ediția Madrid), iar în 2014 echipa EFdeN a participat la ediția Versailles. Casa participantă la ediția din 2014 este acum Centru de Cercetare a Condițiilor de Confort. Până în prezent, echipa EFdeN a câștigat peste 30 de premii naționale și internaționale, la Solar Decathlon și alte competiții.

EFdeN este singurul ONG din România care dezvoltă locuințe solare cu scop educațional și de cercetare, alături de produse sustenabile și module educaționale atât pentru studenți, specialiști, cât și pentru publicul larg. Proiectul de voluntariat funcționează pe bază de parteneriate strategice și sponsorizări. Membrii echipei sunt studenți ai Universității Tehnice de Construcții București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea Politehnică București și Universitatea București. Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi pe website-ul www.efden.org şi pe paginile de social media EFdeN, Facebook şi Instagram.