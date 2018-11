Cine îi înjura pe Mircia Gutau si Constantin Radulescu: Presedintele USR Valcea, Andrei Gheorghiu, catelusul polonezului Urbanowski de la CIECH – USG!

Tanarul si nelinistitul presedinte al USR Valcea, Andrei Gheorghiu, a sarit prima data la gatul primarului Mircia Gutau si, mai nou, il critica pe presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, prin comunicate de presa, care se doresc a fi explozive, in fond – mari fasuri! Cand nimic nu ai a spune, insiri cuvinte goale pe hartie. Dar ce a facut acest tanar in viata lui, ce realizari a avut, cine este el, ce-l recomanda sa dea lectii de buget, de administratie publica locala?! Un fel de argat al polonezului Witold Urbanowski de la Uzinele Sodice Govora, pe care-l asculta orbeste si caruia ii urmeaza directivele economice si, probabil, politice. Noi stim cine este acest Urbanowski, l-am descris in nenumarate randuri, i-am devoalat intentiile privitoare la Platforma Industriala Sud a Municipiului Ramnicu Valcea. Ne intrebam, nu dam cu parul: aceste interventii politice ale imberbului Andrei Gheorghiu sunt cinstite sau sunt forme de presiune asupra primarului Mircia Gutau si presedintelui CJ Valcea, Constantin Radulescu, din partea polonezilor de la CIECH care-si doresc anumite lucruri de la Primaria Ramnicu Valcea si, mai ales, COnsiliul Judetean Valcea, care patroneaza CET Govora, aflata in afaceri directe cu CIECH?! Cum ar fi – sa plateasca taxe si impozite mai mici la primarie si pret mai mic la abur si energie electrica de la CET Govora! Ne intrebam si noi. Ii admiram sincer zelul revolutionar junelui userist Gheorghiu, dar il intrebam legitim: Musiu, unde erai tu cand conducerea CIECH – angajatorul tau – isi batea joc de colegii tai care au intrat in greva foamei anul trecut pentru ca nu li s-au respectat drepturile elementare prevazute in contractul colectiv de munca?! De ce nu ai luat si atunci atitudine, de ce? Atunci ai facut ciocul mic. Si vezi ca in ultimii ani, CIECH a concediat cateva sute de valceni. De ce nu protestezi si impotriva lor?

Mai nou, Gheorghiu posteaza tot felul de comunicate pe facebook si plateste bani grei pentru promovarea in reteaua de socializare. De unde bani, musiu? DIICOT trebuie sa-l cerceteze si pe presedintele USR Valcea, Andrei Gheorghiu, si sursele de finantare ale acestuia!

Solicitam pe aceasta cale autoritatilor judiciare competente sa cerceteze cele semnalate mai sus!

Tiberiu Pirnau

ACTIVITATE PROFESIONALĂ – Andrei Gheorghiu

Economist / Agent de vânzări – Ciech Spolka Skcyjna Varșovia, Râmnicu Vâlcea, 2016-prezent

– Economist – Societatea CET Govora SA, Râmnicu Vâlcea, 2012-2016

– Societatea CET Govora SA, Râmnicu Vâlcea, 2012-2016 Deputy manager – Chasewood Park Residential Estate Ltd, Londra, 2010-2012

– Chasewood Park Residential Estate Ltd, Londra, 2010-2012 Programator producție – ColArt Fine Art & Graphics Ltd, Harrow and Wealdstone, Marea Britanie, 2010

– ColArt Fine Art & Graphics Ltd, Harrow and Wealdstone, Marea Britanie, 2010 Consilier imobiliar – Colaborări cu mai multe societăți din domeniul imobiliar, București, 2005-2009