”Bionic Royals”- Echipa Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”, locul I in cadrul Săptămânii Europene de Robotică

Peste 15 echipe de robotica din toată țara au luat parte la o competiție demonstrativa First Tech Challenge, sambata 17 noiembrie 2018, în cadrul unui eveniment organizat de echipa de robotica QUANTUM de la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din București. Elevii de liceu și-au testat robotii și au simulat totodată condițiile de concurs. Echipa de robotica BIONIC ROYALS, din cadrul C.N. Mircea cel Bătrân, Rm. Valcea, mentorata de prof. Mlisan Mirela, s-a clasat pe locul întâi, alegând în alianță o echipa la fel de merituoasă din Constanța. Acest rezultat este foarte încurajator pentru echipa vâlceană care în perioada 23-25 noiembrie 2018 va organiza o competiție similară la C.N. Mircea cel Bătrân, in sala de sport Capela. Vor participa 20 de echipe cu aproximativ 120 de elevi de liceu talentați și pasionați de robotica, din aproximativ 15 județe. In calitatea de gazda elevii echipei vâlcene vor simula condițiile competiției internaționale First Tech Challenge. Evenimentele de robotica celebrează Saptamana Europeană de Robotica.