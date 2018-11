Remus Borza: Risc uriaș pentru Romania – cimitirul european al rablelor!– video 

România este cimitirul european al rablelor, susține Remus Borza, deputat independent, trăgând un semnal de alarmă.

„România riscă să plătească penalități de câteva sute de mii de euro pe zi. Încă din mai, Comisia Europeană a sesizat Curtea Europeană de Justiție cu o acțiune împotriva țării noastre legată de calitatea aerului din marile orașe ale României. Ancheta Comisiei a început încă din 2014. În patru ani, România nu a fost în stare să se conformeze standardelor de mediu acceptate la nivelul UE. Cel puțin trei mari orașe, București, Iași și Brașov, au nivelul de poluare cu particule fine de praf PM10 peste normele din Directiva 2008/50/EC. Nivelul acceptat este de 50 de micrograme pe metrul cub în 24 de ore, însă nu trebuie să depăşească 35 de zile dintr-un an. În București, frecvent, vorbim despre 200 Mg/m³”, a spus deputatul Remus Borza în cadrul emisiunii „Borza Analytica” de joi, de la DCNews.

„Încă din ianuarie 2017, când eram președintele Comisiei de Mediu, i-am cerut ministrului Mediului să vină cu o nouă taxă de mediu pentru mașinile second hand înmatriculate în România. După ce am anulat taxa de mediu, numărul înmatriculărilor mașinilor second hand în România s-a dublat. De la 300.000 de unități în 2016 la peste 600.000 în 2017 și tot atâtea în 2018″, a declarat deputatul, adăugând că „am transformat România în cimitirul european al rablelor”.

„Vorbim de veritabile sicrie pe roți care pun în pericol viața participanților la trafic, dar care ne omoară cu zile pe toți locuitorii Bucureștiului, prin cantitatea mare de noxe pe care o eliberează în atmosferă. Nu mai pun la socoteală că numărul mare de mașini second hand înmatriculate în ultimii doi ani în România afectează industria auto din țară (Dacia și Ford)”, a afirmat Remus Borza.

Sursa: https://www.dcnews.ro/borza-da-cartile-pe-fata-risc-urias-pentru-romania-video_623582.html

