Accident stupid! O turma de capre a rasturnat masina politistului – sef de post din Susani 

O mașină de Poliție s-a răsturnat spectaculos într-o comuna din Vâlcea. Autovehiculul Poliției era condus chiar de către șeful de post, dintr-o comună din județul Vâlcea. La data de 16 noiembrie, seful Postului de Poliție Sușani, din județul Vâlcea, a fost implicat într-un stupid accident rutier. Conform datelor de la Poliție, in timp ce se intorcea dintr-o actiune, polițistul a fost implicat intr-un eveniment rutier, pe raza comunei Mădulari.Agentul, care conducea autospeciala, a fost surprins de trecerea unei turme de caprine si pentru a evita impactul, a virat brusc dreapta de volan, ieșind in afara partii carosabile si rasturnandu-se in șanț, pe plafon. Nici agentul de politie, nici colegul acestuia care se afla în mașină cu el nu au fost raniti. “Conducerea IPJ Vâlcea a dispus efectuarea de cercetari cu privire la acest eveniment, urmand a fi luate masuri in consecință”, informează IPJ Vâlcea.