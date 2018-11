ATENTIE! Porsche Finance Group Romania – BATAIE DE JOC LA ADRESA CLIENTILOR! Leasing-ul la maşini, jaf cu legea în mână! 

Aţi achiziţionat o maşină în leasing? Dacă vi se fură sau este distrusă rămâneţi nu numai fără maşină şi banii pe care i-aţi dat până la momentul producerii evenimentului, dar s-ar putea să mai fiţi obligat să plătiţi în continuare şi ratele până la expirarea contractului.

Legea leasing-ului, promovată de parlamentari cu interese directe în această afacere, este croită astfel încât cel care apelează la această modalitate de a achiziţiona un autoturism poate ajunge în faliment sau la închisoarea datornicilor. Potrivit art. 15 din capitolul IV din această lege, „Răspunderea părţilor”, „în cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat SĂ RESTITUIE BUNUL, SĂ PLĂTEASCĂ RATELE SCADENTE, cu daune interese, dacă în contract nu se prevede altfel”. Şi în contract nu se prevede niciodată altfel.

În această situaţie s-a aflat un om de afaceri din Suceava, Adi Vasile Moraru, proprietarul unei firme de distribuţie. Printre cele peste 15 maşini luate în leasing a avut şi un VW Touareg, care i s-a defectat în mijlocul străzii la un an după ce l-a luat. A mers cu autoturismul în service şi i s-a spus că are şpan în rezervor, din cauza motorinei. Reparaţia, în valoare de 320 de milioane de lei vechi, a fost făcută pe garanţie. Şi-a luat maşina şi, peste trei luni, aceeaşi problemă. Şpan în rezervor.

„Am dus-o iar şi am cerut de la service un răspuns oficial, pentru că am considerat că autoturismul are o problemă tehnică la pompa de înaltă presiune. Am contactat firma de leasing pentru o renegociere a contractului. Maşina a rămas în service şi următoarele două rate nu le-am mai plătit, pentru că am vrut o clarificare. I-am ameninţat că o să spun la toată lumea ce jaf este maşina, iar firma de leasing a trimis o firmă de recuperare şi în octombrie (n.r. 2009) au luat maşina direct din service, fără să-mi trimită nici o înştiinţare. Am plătit la maşina asta mai bine de un an, aproape un miliard de lei. Am sunat la leasing, ei mi-au dat un număr de telefon de la firma de recuperatori la care nu răspunde nimeni. Cel puţin un proces verbal că au ridicat maşina puteau să-mi dea!”, a spus Adi Moraru.

Pentru a avea şi punctul de vedere al celor acuzaţi, am contactat una dintre cele mai mari firme de profil, Porsche Finance Group Romania. Ni s-a răspuns că telefonic nu putem primi nici un fel de informaţii şi să solicităm în scris. La e-mail-ul trimis, în data de 16 ianuarie a.c., la firma mamă din Bucureşti, singurul răspuns primit a fost unul generat automat: „Stimate client, Vă mulţumim pentru mesajul trimis. Porsche Finance Group Romania este o organizaţie care apreciază comunicarea directă cu clienţii. Solicitarea dumneavoastră va fi preluată pentru soluţionare de către un operator al Departamentului Relaţii Clienţi, care va reveni în cel mai scurt timp posibil cu o rezoluţie. Vă mulţumim şi vă asigurăm de întregul nostru suport!

Sesizată asupra situaţiei, directoarea OJPC Suceava, Elena Oanea, ne-a declarat că departamentul juridic al oficiului va analiza modul în care sunt respectate drepturile clienţilor în contractele cu firmele de leasing şi cum sunt reglementate clauzele contractuale.