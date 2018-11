Stima noastra si mandria, sa traiasca Panadria! 

Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Avand în vedere prevederile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ,operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Deoarece procedura aleasa se desfasoara integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari solicitate de operatorii economici se vor posta numai in SEAP la sectiunea „Intrebari”, iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de autoritatea contractanta numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. În cazul în care comisia de evaluare a ofertelor solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atât solicitarea, cât si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Operatorilor economici ofertanti li se reaminteste faptul ca orice informatie falsa furnizata de acestia in procedura de achizitie publica conduce la excluderea acestora de la participarea la procedura de atribuire organizata de autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). NOTA: In scopul evitarii aparitiei unor erori pe parcursul evaluarii, se solicita operatorilor economici sa procedeze la întocmirea unui opis si numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei – atat propunerea tehnica si financiara cat si documentele de calificare, astfel încât acestea sa poata fi identificate în mod facil. In urma evaluarii ofertelor, oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste cel mai mare punctaj. Daca in urma evaluarii ofertelor, doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj aferent factorului de evaluare „Pretul ofertei”. Daca si pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor autorității contractante. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din Normele aporobate prin HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii.