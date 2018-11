Primăria Călimănești va implementa proiectul „Creșterea atractivității stațiunii prin investiții în infrastructura urbană”

Luna trecută, Primăria Călimănești a organizat consultarea publică pentru proiectul major „Creșterea atractivității stațiunii Călimănești-Căciulata prin investiții în infrastructura urbană”. Proiectul urmează să fie propus spre finanțare prin Axa prioritară 7, Prioritatea de investirții 7.1 din cadrul POR 2014-2020. În spatele dezbaterii de luna trecută, Florinel Constantinescu alături de membrii echipei sale (arhitect, city manager, ingineri, economiști, consilieri) au lucrat ani de zile la dosare în care Unitatea Administrativ Teritorială Călimănești a trebuit să fie pusă la punct din multe puncte de vedere – identificarea tuturor proprietăților care aparțin orașului și trecerea acestora în proprietate, întocmirea PUZ și PUG actualizat, restabiliri de nomenclatoare, plan de Mobilitate urbană etc. A fost nevoie, în plus, de întocmirea unor dosare prin care să fie demonstrat că localitățile componente (Jiblea Veche, Jiblea Nouă, Păușa și Seaca) fac parte din stațiune și reprezintă Călimănești-Căciulata. Proiectul „Creșterea atractivității stațiunii Călimănești-Căciulata prin investiții în infrastructura urbană” are o valoare de 4 milioane euro în care sunt cuprinse: asfaltare 16 km. străzi, reabilitare trotuare și căi de acces; creștere energetică și dotări Șc. Jiblea Veche; creștere energetică și dotări Grădinița cu program prelungit Călimănești; proiect de reabilitare în zona Șc. Jiblea Nouă, construcție terenuri sportive, parc, reabilitare cămin cultural care urmăresc realizarea unui centru civic cu mobilier urban, zonă sportivă, centru cultural și școlar; reabilitare și construcție parcări auto (bibliotecă, vis a vis de Mirajul Oltului, Poiana lui Căliman – nord, Mănăstirea Cozia); construcție parc Poiana lui Căliman, zona de intrare în Căciulata; modernizare zonă centrală (Primărie, catedrală, strada Pieței până la târgul de săptămână) cu trotuare, mobilier urban, zonă verde, arbuști ornamentali; construcție sau modernizare cu pergole și galerii urbane pentru stațiile de autobuz de pe toată lungimea str. Calea lui Traian; reabilitare Casa de Cultură Florin Zamfirescu și construirea unui parc în poienița casei de cultură; reabilitarea Centrului Multifuncțional și transformarea acestuia în centru pentru manifestări culturale; reabilitarea iluminatului public, înlocuire stâlpi și lămpi (dublarea numărului actual de lămpi de la 900 buc. la 2000 buc); amenajare parc în poienița dintre Clinica de Balneologie și Biblioteca A.E.Baconski (statuia lui Nicolae Bălcescu); amenajarea parcului pompierilor din zona pieței Călimănești; trasferul spațiului fostei berării a Liceului de Turism și transformarea acestuia în club al pensionarilor; amenajare în zona verde, punct bl. R2, a unui foișor.