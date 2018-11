DUPA ,,PANADRIA,, – FIRMA DE CASA A PESEDISTULUI DARIUS VALCOV…URMEAZA DEZASTRUL la o lucrare a CJ Valcea de 11 milioane de euro?!

Panadria SRL, patronată de șeful SGA Olt, Adi Barbu, un prieten al fostului primar din Slatina – Darius Vâlcov, actual ”guru” economic al PSD, a castigat cel mai important contract al Consiliului Judetean Valcea din ultimii ani, cu o valoare de peste 53 milioane lei noi (aproximativ 11 milioane euro!). Interesant este ca desi contractul a fost semnat, anuntul de atribuire nu a fost postat in SEAP. Redactorii nostri au luat legatura cu responsabili din CJ care au dat din umeri, nestiind sa ne spuna de ce nu a aparut inca anuntul in sistemul electronic de achizitii publice. Nu acuzam pe nimeni in legatura cu aceasta atribuire, doar ridicam un semn de intrebare in legatura cu capacitatea acestei firme de a realiza o lucrare atat de importanta pentru judetul Valcea! Poate ca ar fi potrivit, sustinem inca o data, ca presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, sa le impuna o mai mare rigoare subordonatilor in ceea ce priveste organizarea licitatiilor pentru a nu mai aparea astfel de controverse.

Luni, 12 noiembrie a.c., preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, însoţit de specialişti din cadrul instituţiei, s-a deplasat în comuna Roeşti, pentru a semna, alături de reprezentanţii proiectantului şi ai constructorului, SC Panadria SRL din judetul Olt, contractul de achiziţie publică pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643 B – DJ 643 – Băbeni Olteţu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stăneşti – Măciuca – Cermegeşti – Chirigeşti – Bărbărigeni – Roeşti (DN 65C)”.

Drumul Judeţean 643 B, în lungime totală de 35,873 km, porneşte din DJ 643 şi asigură legătura cu Drumul Naţional 65C Limita jud. Dolj – Bălceşti – Dăeşti – Horezu (DN 67), traversând şase dintre comunele situate pe malul stâng al pârâului Cerna, respectiv, Diculeşti, Valea Mare, Măciuca, Stăneşti, Lădeşti şi Roeşti.

Contractul de lucrări (proiectare şi execuţie) are o valoare totală de 53.044.642,57 lei, inclusiv TVA, din care: 521.312,82 lei (inclusiv TVA) pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi 52.523.329,75 lei (inclusiv TVA) pentru execuţie.

Capacităţile fizice care urmează a fi realizate în cadrul contractului de lucrări constau în: refacerea sistemului rutier pe o lungime de 6 km; reabilitarea sistemului rutier pe o distanţă de 29,873 km; construirea de şanţuri, rigole; amenajarea de podeţe, podeţe tubulare şi de acces la proprietăţi; apărări de maluri cu gabioane; consolidarea a 8 poduri; construirea de ziduri de sprijin etc.e

Durata totală a contractului este de 32 de luni, din care 2 luni sunt alocate lucrărilor de proiectare.

Tiberiu Pirnau

Din presa locala a judetului Olt aflam mai multe date despre societatea Panadria:

Mereu am scris despre afacerile din ,,FRATIA MAFIOTA,, ce a patronat si inca mai patroneaza Slatina! O veriga importanta este firma ,,SC PANADRIA SRL,, condusa din umbra de acum celebrul Ady Barbu, firma sugativa a banilor publici. Azi prezentam inca o dovada a calitatii lucrarilor executate in procesul de anvelopare a blocurilor din municipiul Slatina. Dezastrul este la el acasa, dupa ploaia din noaptea trecuta. in blocul 1 de pe strada Pacii, culmea, blocul in care locuieste si mama actualului prefect Silviu Neacsu. Apartamentul nr 17 de la etajul 4 al blocului, un apartament proaspat renovat a suferit pagube mari pentru faptul ca SC PANADRIA SRL a facut lucrari de proasta calitate si in podul blocului ploua ca…afara! Primaria Slatina a fost instiintata de nenumarate ori despre acest lucru, dar pana in prezent nu a fost luata nici o masura concreta. S-au multumit doar sa trimita propietarului un raspuns in data de 30 07 2015, prin care aratau ca au comunicat problemele…constructorului.( Adica, firmei SC PANADRIA SRL) Pentru aceasta lucrare Ady Barbu a incasat suma de 809 881,16 RON, la care se adauga TVA-ul aferent. Pemtru a putea sa vedeti calitatea lucrarilor priviti si dumneavoastra filmuletul. Clik pentru vizualizare aici.Rugam pe aceasta cale, pe toti proprietarii de apartament care au probleme cu calitatea lucrarilor de anvelopare sa ne sesizeze la nr de tel 0371 322 762. Dupa ,,PANADRIA,,…urmeaza DEZASTRUL!

https://anchetadeoltnews.wordpress.com/2013/06/26/clanul-barbu-de-la-dranovatu-cocolosit-de-minel-prina/

Clanul Barbu de la Dranovãţu, cocoloşit de Minel Prina

By Alin Bălan on June 26, 2013

O reţetã de succes în capitalismul de cumetrie: încuscritul, nãşitul, etc. La nevoie, se poate aplica cu destul succes şi migraţia politicã. Aceastã metodã a fost testatã şi de fostul primar al Slatinei, Darius Vâlcov!Pentru foarte multã lume rãmâne un mister cum de o amãrâtã de firmã din localitatea Gãneasa, judeţul Olt, a reuşit sã prospere şi sã facã afaceri de milioane de euro cu Primãria Slatina. Cum orice succes ascunde în spatele sãu un secret mai mic sau mai mare, tot aşa şi firma PANADRIA SRL are secretul ei, şi anume legãturile de rudenie şi prietenie cu actualul primar al Slatinei, Minel Prina, alintat Mineluş. Pânã în 2006, firma PANADRIA avea ca obiect principal de activitate producerea şi comercializarea produselor de panificaţie. În cursul acelui an, firmei PANADRIA i-a fost schimbat obiectul principal de activitate, societatea trecând de la frãmântatul de cocã la ,,lucrãri de construcţii a clãdirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”. Modificarea operatã în statutul firmei avea sã aducã roade începând cu anul 2007, an în care Mineluş era uns city-manager la Primãria Slatina.

Naşu’ cu finu’

Andrei Drãgan, patronul de la NELICA IMPEX SRL, se trage din satul Cepari, comuna Cârlogani, judeţul Olt, aşezare din care se trage şi actualul primar al Slatinei. Între primarul de la NELICA IMPEX SRL şi Minel Prina existã o legãturã specialã, acesta fiind naşul de cununie al actualului primar al Slatinei. Fata patronului de la NELICA IMPEX SRL este cãsãtoritã cu fiul patronului de la PANADRIA SRL, cu Adi Barbu, cel care în prezent ocupã funcţia de director general la Agenţia Naţionalã de Îmbunãtãţiri Funciare (A.N.I.F.), o numire care s-a fãcut tot la insistenţele lui Minel Prina. Pe lângã banii obţinuţi din contractele cu Primãria Slatina, prin firma PANADRIA, familia lui Adi Barbu mai încaseazã an de an zeci de mii de euro printr-o altã firmã, o societate comercialã în care acţionarã este fata patronului de la NELICA IMPEX SRL, Ionela Corina Barbu. Firma DALIDA CTC SRL a fost înfiinţatã în 2007, exact anul în care Minel Prina devenea city-managerul Slatinei, un an în care, la sugestia lui Minel Prina, Primãria Slatina a concesionat serviciul de cantinã socialã. În urma unei licitaţii trucate, SC DALIDA CTC SRL avea sã fie declaratã câştigãtoare. Cu sediul în Bucureşti, firma DALIDA CTC SRL are punct de lucru în Slatina, pe strada Nicolae Bãlcescu nr.18, sediu în care funcţioneazã şi firma NELICA IMPEX SRL. În urma afacerilor derulate cu bani publici, în 2011, familia directorului de la A.N.I.F şi-a ridicat o vilã pe strada Izvorului din Slatina. Pânã la construirea acestei locuinţe, familia Barbu a locuit într-un apartament modest din Cartierul Progresu’.

Terenuri şi izlazuri luate abuziv de PANADRIA

În spatele acestei afaceri se aflã chiar patronul de la PANADRIA SRL, Florea Barbu, tatãl directorului de la A.N.I.F. Protejat de primarii din zonã, fãrã acceptul proprietarilor, Florea Barbu a pus stãpânire pe terenurile unor oameni din localitãţile Gãneasa şi Pleşoiu. La înţelegere cu primarul localitãţii Pleşoiu, patronul de la PANADRIA a arat şi semãnat cu diverse culturi izlazurile comunale. Miza cea mare a patronului de la PANADRIA SRL este sã punã mâna pe aceste izlazuri. Oamenii din zonã sunt revoltaţi pe afaceristul Florea Barbu şi pe primarul Iulian Preda, şi vor ca izlazurile comunale sã rãmânã aşa cum au fost pânã acum, în folosul comunitãţii. În acest sens, localnicii din comuna Pleşoiu au trecut la strângere de semnãturi, iniţiativã prin care urmãresc sã-l înlãture din funcţie pe Iulian Preda, primarul comunei Pleşoiu. Pânã în prezent s-au strâns peste….

https://www.replicaonline.ro/contract-de-milioane-pentru-o-firma-de-apartament-venita-sa-reabiliteze-un-centru-cultural-in-judetul-constanta-360888/

Achiziţie a CNI

Contract de milioane pentru o firmă de apartament, venită să reabiliteze un centru cultural în judeţul Constanţa

O mică firmă din Oltenia a fost angajată de Compania Națională de Investiții (CNI) să modernizeze căminul cultural din Saraiu, în cadrul unui pachet de investiții care viza încă alte două proiecte rurale. Singurul atribuit însă, în urma unei cereri de oferte, a fost cel privind comuna constănțeană, o investiție în valoare de aproape 2,8 milioane lei.

CNI a atribuit ieri un contract privind ”reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Centrului Cultural comuna Saraiu, județul Constanța”, cu o valoare estimată inițial a lucrărilor de 2.873.110 lei, fără TVA. Înțelegerea făcea parte din acordul privind ”proiectare și execuție lucrări pentru obiectivele de investiții din Subprogramul Așezăminte culturale – Pachet 140 Lot 1-3”, în valoare totală de 9.039.882 lei, fără TVA.

Proiectul mai prevedea reabilitarea căminului cultural din comuna suceveană Stulpicani (955.456 lei) și construirea unui centru cultural în orașul arădean Sântana (5.211.316 lei). Singurul care se va realiza, în cele din urmă, este căminul cultural din comuna constănțeană Saraiu, pentru care s-au lupta nu mai puțin de 13 firme, grupate în patru asocieri. Câștigătoare a fost desemnată oferta de 2.766.151,46 lei, fără TVA, depusă de asocierea Mariad Intercons SRL Slatina (lider)- Panadria SRL Găneasa- Transcom Caraiman SRL Slatina.

Nume grele ascunse în spatele unui no name

Toate cele trei firme care vor reabilita căminul cultural din Saraiu sunt interesante. Transcom Caraiman SRL este deținută de familia lui Emil Florin Albotă, șeful Inspectoratului de Stat în Construcții, în timp ce Panadria SRL este patronată de șeful SGA Olt, Adi Barbu, un prieten al fostului primar Darius Vâlcov, actual ”guru” economic al PSD.

Mariad Intercons SRL, liderul asocierii, este cea mai puțin cunoscută. Înființată în 2007, firma controlată de Marius Gheorghe are sediul într-un apartament de la etajul trei al unui bloc din Slatina și a raportat pentru anul 2017 o cifră de afaceri de 8.243.033 lei și un profit net de 197.920 lei, cu 44 de angajați, dar și datorii de 4.032.879 lei.

Rocsana CRISTEA