Declaratie a deputatului PSD, Ovidiu Popa: Ziua mondială a diabetului

Ziua mondială a diabetului

Stimate Domnule Președinte,

Stimate Colege, stimați Colegi,

Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, fiind marcată pentru prima data în 1991.

Această zi reprezintă un prilej de a ne reaminti că această afecţiune este o problemă majoră de sănătate publică, deoarece numărul persoanelor care suferă de diabet s-a dublat în ultimele trei decenii, un studiu estimând că în anul 2011 existau 347 milioane de diabetici la nivel mondial, față de 171 de milioane câți erau în anul 2000.

Conform unor studii recente, 1,7 milioane de români au diabet, iar alte trei milioane de persoane suferă de prediabet, urmând să dezvolte această boală în următorii zece ani dacă nu iau măsuri pentru a-și proteja sănătatea.

În 1921, profesorul Nicolae Paulescu a descoperit insulina. Savantul român a demonstrat eficienţa acestei substanţe în reducerea hiperglicemiei şi a folosit insulina în tratarea diabetului. Descoperirea sa, injecţia cu insulină, a salvat milioane de vieţi.

Diabetul nu ţine cont de vârstă şi din păcate cu această afecţiune se confruntă chiar şi copiii de un an.

În luna septembrie, a.c., în urma adoptării de către Guvern, a unui proiect de modificare a Programului Naţional de Diabet Zaharat, pacienţii dependenţi de insulină au beneficiat de sisteme de monitorizare a glicemiei şi de administrare a insulinei, decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în scopul asigurării unui tratament optim şi a monitorizării evoluției bolii pacienților care suferă de această afecțiune.

Noile măsuri care au fost luate prin această modificare legislativă asigură, de asemene,a limitarea evoluției bolii și apariției complicațiilor specifice diabetului zaharat dezechilibrat, insuficient controlat, precum și o îmbunătățire a calității vieții .

Vă mulțumesc!

Ştefan-Ovidiu Popa

Deputat PSD Vâlcea

Circumscripția electorală nr. 40