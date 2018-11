A doua condamnare la închisoare pentru fostul primar din Boişoara, Nicu Gheorghe, în numai câteva zile!

După numai câteva zile de la pronunţarea primei sentinţe privind infracţiunea de corupţie, Tribunalul Vâlcea a hotărât din nou condamnarea, de astă dată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fostul primar din Boişoara, Nicolae (Nicu) Gheorghe, într-un alt dosar instrumentat de procurorii DNA. Concret, iată soluţia pronunţată recent de instanţa de judecată în Dosarul nr. 3672/90/2017 şi în care au mai fost trimişi în judecată alţi doi inculpaţi: „În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală; 1. Condamnă pe inculpatul REZERVĂ DANIEL, la pedeapsa principală de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 32 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 181 alin. 1 din legea nr. 78/2000 şi 2 ani pedeapsa complementară privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal; Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 91 Cod penal; Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 93 alin.1 Cod penal; Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal; Obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Vâlcea. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal; Pe parcursul termenului de supraveghere, obligă inculpatul să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei comunei Boişoara, judeţul Vâlcea. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală; Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în sensul că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere şi nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. 2. Condamnă pe inculpatul ACHIM LAURENŢIU LIVIU, la pedeapsa principală de 1 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 181 alin. 1 din legea nr. 78/2000 şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal; Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor pred. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 91 Cod penal; Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 93 alin.1 Cod penal; Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal; Obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Vâlcea. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal; Pe parcursul termenului de supraveghere, obligă inculpatul să presteze 70 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei comunei Boişoara, judeţul Vâlcea. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală; Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în sensul că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere şi nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. 3. Condamnă pe inculpatul GHEORGHE NICOLAE, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 47 Cod penal rap. la art.32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 181 alin.1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal; Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor pred. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe durata executării pedepsei. În baza art. 91 Cod penal; Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 93 alin.1 Cod penal; Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal; Obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Vâlcea. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal; Pe parcursul termenului de supraveghere, obligă inculpatul să presteze 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei comunei Boişoara, judeţul Vâlcea. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală; Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în sensul că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere şi nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. În baza art. 256 Cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. 3 Cod procedură penală; Desfiinţează înscrisurile cu conţinut fals de la dosar utilizate în campania agricolă pentru anul 2014, după cum urmează: cererile de sprijin financiar pe suprafaţa nr. VL -25970/19.05.2014 şi nr. 25995/19.05.2014; datele despre exploataţia agricolă/gospodărie; anexa 2 la formularul cererii unice de plată pe suprafaţă – declaraţie privind eligibilitatea/conformitatea GAEC pentru suprafeţele de pajişti permanente solicitate. În baza art. 274 alin. 2 C. proc. pen; Obligă pe fiecare dintre inculpaţi să plătească statului câte 1700 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu se avansează din fondul Ministerului Justiţiei alocat Tribunalului Vâlcea şi rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei”.

În luna iulie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: Nicu Gheorghe, la data faptei primar al comunei Boișoara, județul Vâlcea, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma tentativei și în formă continuată; Daniel Rezervă şi Liviu Achim, cu privire la săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea – credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în cursul anului 2014, inculpații Rezerva Daniel și Achim Laurențiu Liviu au depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false, inexacte și incomplete în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafețele de 85,02 hectare respectiv 62,09 hectare, reprezentând pajiști comunale aflate pe raza localității Boișoara, județul Vâlcea, pe care nu le dețineau în realitate. Inițiativa obținerii fondurilor europene în modalitatea arătată mai sus a aparținut inculpatului Gheorghe Nicolae, care a inițiat și realizat demersurile legale în cadrul Consiliului local și a încheiat, cu nerespectarea dispozițiilor legale, două contracte de închiriere a pajiștilor comunale atât cu inculpatul Rezerva Daniel cât și cu inculpatul Achim Laurențiu Liviu. Cele două documente au fost depuse ulterior la A.P.I.A., în scopul obținerii pe nedrept a sprijinului financiar nerambursabil. Ca urmare a verificării administrative a dosarelor depuse de către cei doi inculpați, A.P.I.A. – Centrul Județean Vâlcea a constatat nerespectarea criteriilor de eligibilitate, aspect care a avut ca urmare respingerea cererilor de plată.

