Noul Hyundai Santro pe CNG

Hyundai Motor India Ltd, cel de-al doilea mare producător de automobile din India, a lansat o versiune nouă a lui Santro, numită „Familia preferată a familiei din India”. Fabricat pentru funcționarea cu gaz natural comprimat (CNG), vehiculul este destinat cumpărătorilor de familie; se concentrează asupra siguranței centrate pe client și asupra noii tehnologii de vârstă pentru a conferi acesteia un avantaj competitiv.

Vorbind la premiera mondială a All New SANTRO, domnul YK Koo, MD & CEO, HMIL a spus: „Santro este un brand iconic și legendar din India care a câștigat inima a milioane de clienți pentru ultimele două decenii. Magia lui Santro continuă cu „The All New Santro” primind răspuns copleșitor în mai puțin de două săptămâni. Cu un design modern, elegant, de lux, cabină confortabilă și premium, tehnologie nouă de vârstă, siguranță centrică pe client, performanță totală și liniște, All New Santro va stabili un nou punct de referință în mobilitatea modernă. „

În afară de designul modern, noul Santro este mai mare, mai amplu și are un interior mai spațios, precum și o vizibilitate îmbunătățită față de modelul anterior. De asemenea, a îmbunătățit sistemul de aer condiționat și fluxul de aer, un confort sporit la așezare și vine cu mai multe spații de depozitare și un portbagaj practic de 235 de litri, ceea ce face mașina potrivită pentru excursii zilnice și lungi.

În conformitate cu direcția modernă a mărcii premium a Hyundai, Santro este încărcată cu noi tehnologii de vârstă, inclusiv un sistem video audio cu ecran tactil de 17,64 cm, conectivitate telefonică inteligentă și un afișaj pentru camera de parcare spate.

Gaz natural comprimat

Hyundai oferă opțiunea All New Santro cu fabricație CNG (echivalent de apă 60 L). Motorul de 1.1 litri (1.096 cc) cu patru cilindri oferă o putere maximă de 59 ps la 5.500 rpm și un cuplu maxim de 8.6 kgm la 4.500 rpm.

ARAI, Asociația de Cercetare pentru Automobile din India, a certificat consumul de combustibil CNG la 30, 48 km / kg.

Modelul Hatchback vine cu o garanție de 3 ani / 100.000 km și asistență rutieră de 3 ani și pretinde cele mai bune costuri de întreținere în segment.

Ex-showroom, varianta CNG va costa 523.900 INR pentru ornamentele Magna și 564.900 pentru ornamentul Sportz (7.150 și 7.710 USD).

Sursa: http://www.ngvglobal.com/blog/all-new-santro-cng-introduced-by-hyundai-india-1023?fbclid=IwAR1lLyMVrSoROP7hIdSetgBnZsPRSPJJl3K-S11RKHCrp4D6iIFPArMtHYw#more-55902

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.