Mircia Gutau este un OM inainte de a fi primar si are dreptul sa-si apere demnitatea si onoare

Lucrez de peste 20 de ani in presa, dar niciodata nu mi-a trecut prin minte sa inventez minciuni sfruntate, de dragul senzationalului si audientei, pe care sa le arunc pe piata publicistica ca adevaruri absolute. Cand scrii despre cineva ca l-a ridicat DNA-ul si stii clar ca nu este asa, te descalifici clar ca ziarist! Si nu cred ca te astepti la laude sau cuvinte frumoase de la victima articolului mincinos si mizerabil. O regula simpla in jurnalism este aceasta: verifici o informatie din cel putin trei surse si, normal, il contactezi pentru o declaratie si pe cel despre care scrii ca, vezi Doamne, va fi arestat. Ceea ce nu a facut pseudojurnalista, asa cum a si recunoscut la postul de televiziune B1 TV. Adevarul este ca aceasta il uraste din tot sufletul pe primarul MIrcia Gutau si aproape zilnic il injura invocand tot felul de motive aiuristice! Si mai are o frustrare: ca nu are contracte cu Primaria, institutiile subordonate, alte primarii si firme. Cel putin asa a lasat sa se inteleaga la B1 TV. Bineinteles ca Mircia Gutau, primarul Ramnicului, a avut o reactie disproportionata, profund emotionala, dar cand ai suferit 12 ani in urma unui proces incorect si ai stat NEVINOVAT trei ani in inchisoare, cred ca iesirea nervoasa a edilului poate sa fie inteleasa – suntem OAMENI inainte de orice functie pe care o ocupam vremelnic in aceasta viata. Cei care nu cunosc realitatea de la Ramnicu Valcea si modul in care intelege sa faca presa asa-zisa ziarista – sunt tentati sa-l condamne pe primarul Mircia Gutau, dar cei mai multi dintre ramniceni si ziaristii din judet, de buna credinta, cunosc ADEVARUL….

Mircia Gutau este un OM, ca noi toti, cu familie si prieteni. Mai presus de orice, Mircia Gutau este un luptator, a demonstrat-o de-a lungul timpului, si nu este genul de persoana care sa suporte la nesfarsit mizeriile aruncate asupra lui… De ce sa condamnam un om, ca isi apara demnitatea, familia si onoare?! Chiar si la acest mod verbal mai dur!

Si sa nu omitem in aceasta poveste faptul ca autoarea articolului mincinos a recunoscut ca a… gresit. Bravo ei! Dar cam tarziu! Ii spargi capul omului si dupa aceea spui ca-ti pare rau…

Tiberiu Pirnau

PS – Exista o nuanta de subiectivism in ceea ce am scris, e normal, avand in vedere ca aceasta individa, care pozeaza in mare jurnalista acum, dorind sa ma injure intr-un articol – a introdus fotografia copilului meu. Acest fapt ar trebui sa le dea multora de gandit in legatura cu moralitatea jurnalistica a… doamnei, care este capabila de astfel de mizerii..