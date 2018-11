Construcția podului care leagă satele Găgeni și Păsculești a fost finalizată de primarul din Lădeşti, Ion Lixandru

Primarul din comuna Lădeşti, Ion Lixandru, a precizat că lucrările de construcție a podului care leagă satele Găgeni și Păsculești au fost finalizate, iar de această investiție care s-a realizat cu fonduri guvernamentale, beneficiază peste 50 de familii. În primăvara acestui an, primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, a precizat că mai multe persoane din localitate vor beneficia de o nouă investiție. Este vorba de construcția unui pod între satele Găgeni și Păsculești. Investiția se realizează cu bani guvernamentali, iar din bugetul local se vor asfalta peste 1 km de drumuri comunale. Anul trecut, primarul Ion Lixandru şi aparatul tehnic al primăriei au întocmit documentaţia aferentă proiectului construirii unui pod peste pârâul Găgeni pe DC 90 km 0+530, sat Găgeni (în valoare de 74.000 euro) ce este finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale. Primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, a spus că prioritatea numărul unu pentru acest mandat este demararea lucrărilor de asfaltare a celor 10 km de drumuri rămași nemodernizaţi: „Localitatea are alimentare cu apă în toată comuna, dar trebuie să continue cu introducerea canalizării şi asfaltarea drumurilor. Ar mai fi de asfaltat doar 10 kilometri și atunci am încheia definitiv cu asfaltarea tuturor drumurilor”. În timp ce multe primării din județ, înainte de rectificarea bugetară, ajunseseră la fundul sacului, neavând bani nici de salarii, unitatea administrativ teritorială Lădești s-a autogospodărit foarte bine achitându-se de toate obligațiile bănești către salariați și colaboratori, a finalizat și proiectele începute și și-a permis și niște mici investiții cu fonduri proprii. În septembrie, se lucra la asfaltarea unui drum în satul Găgeni. De altfel, în luna august şi septembrie au avut mai multe lucrări de refacere a drumurilor neasfaltate. Încă din luna mai, primarul din comuna Lădeşti, Ion Lixandru, a început modernizarea drumurilor în satele Găgeni și Lădești. Investiția se realizează cu bani de la bugetul local și se asfaltează 600 de metri, pe drumul comunal Găgeni, iar în satul Lădești încă 400 de metri. Pentru Căminul Cultural se aşteaptă răspuns de la CNI, spaţiul respectiv nu a fost reabilitat de 30 de ani. În luna august 2017, tot primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, a scos la licitaţie documentaţia tehnică necesară realizarii investiţiei, având ca obiect „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea”.